Üye Girişi
Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler - Son Dakika

Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler

28.11.2021 16:12
Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra ölü olarak bulunan Müslüme Yağal'ın köylüleri ilk kez konuştu. Olay sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen köylüler, dede Hasan Yağal'ı da anlattı. Dede Yağal'ı yaklaşık 20 yıldır tanıdığını söyleyen bir köy sakini ise "Şaşırdım, böyle bir yapacağını hiç düşünmezdim" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çadırın önünde oynadığı sırada kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, kaybolmasının ardından tam 10 gün sonra bulundu. Talihsiz kızın ölümüyle ilgili başta anne ve babası olmak üzere dedesi gözaltına alındı. Aile üyeleri serbest kalırken, dede Hasan Yağal tutuklandı. Olay hakkında birçok iddia ortaya atılırken, köy sakinleri ilk kez konuştu.

"HİÇ DÜŞÜNMEZDİK"

Oda TV'de yer alan habere göre Muhtar İbrahim Tosa, ailenin köyden yaklaşık 8 kilometre uzakta, köy halkından izole bir ortamda, çadırda yaşadığını ifade etti. Dede Yağal'ı yaklaşık 20 yıldır tanıdığını söyleyen bir köy sakini ise "Şaşırdım, böyle bir yapacağını hiç düşünmezdim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler

Müslüme, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak 15:57 Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz 23:12 Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:07 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:46 "Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı daha çok ağrıdı
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 16:17:14. #1.11#
SON DAKİKA: Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement