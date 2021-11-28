Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde çadırın önünde oynadığı sırada kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, kaybolmasının ardından tam 10 gün sonra bulundu. Talihsiz kızın ölümüyle ilgili başta anne ve babası olmak üzere dedesi gözaltına alındı. Aile üyeleri serbest kalırken, dede Hasan Yağal tutuklandı. Olay hakkında birçok iddia ortaya atılırken, köy sakinleri ilk kez konuştu.

"HİÇ DÜŞÜNMEZDİK"

Oda TV'de yer alan habere göre Muhtar İbrahim Tosa, ailenin köyden yaklaşık 8 kilometre uzakta, köy halkından izole bir ortamda, çadırda yaşadığını ifade etti. Dede Yağal'ı yaklaşık 20 yıldır tanıdığını söyleyen bir köy sakini ise "Şaşırdım, böyle bir yapacağını hiç düşünmezdim" dedi.