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Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı - Son Dakika

Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

23.11.2021 10:39

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni 10 gün sonra dağ başında bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aile üyeleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, dede Hasan Yağal ise tutuklandı. Dedenin arama çalışmaları sürecinde "Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" dediği ortaya çıktı.

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım'da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

BÜTÜN AİLE GÖZALTINDAYDI

Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım'da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu. Yapılan otopsi sonrası minik Müslüme'nin cenazesi Karaman'da toprağa verildi. Bu gelişmeler üzerine ise o gün şehir dışında olan abla hariç tüm aile bireyleri geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alındı.

DEDESİ TUTUKLANDI

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan aile bireylerinden dede Hasan, babaanne Müslüme, baba Mehmet, anne Selvi ve 4 çocuğu ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Hükümet konağında bulunan Gülnar Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 7 aile üyesi serbest bırakıldı, dede Hasan Yağal ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan dede Yağal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN SÜRÜYE GİTMİŞTİM"

Arama çalışmalarını da yakından takip eden dede Hasan Yağal, Müslüme'nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında yaptığı açıklamada, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.

10 Kasım, Hisarcık, Gülnar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı - Son Dakika


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