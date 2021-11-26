Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! - Son Dakika

Müslüme Yağal, Mersin'in Gürpınar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü sonrası aile fertleri gözaltına alınırken, dede Hasan Yağal tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

DEDE, MÜSLÜME'NİN BABASI ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre dede Hasan Yağal'ın DNA'sı Müslüme Yağal ile uyuştu. Dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu tespit edildi.

ABLASININ DA BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp kati sonuca ulaşmak için ileri incelemelerini sürerken, dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğu, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu öğrenildi.

BULUNDUĞUNDA ÜZERİNDE KIYAFETİ YOKMUŞ

Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak "Keçi otlatıyordum, köpekler havlayınca peşlerine gittim. O sırada da kızı buldum. Şalvarı, kıyafetleri ve ayakkabıları başka yerdeydi." ifadelerini kullanmıştı. Bacak, Müslüme'nin cansız bedeninin olduğu noktayı göstermiş, yörük kızının kıyafetlerini ve ayakkabılarını az ileride başka bir kayanın üzerinde gördüğünü söylemişti.