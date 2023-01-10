Müslüme'nin annesinden şok itiraf: "Bana da cinsel saldırıda bulundu" - Son Dakika
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Müslüme'nin annesinden şok itiraf: "Bana da cinsel saldırıda bulundu"

10.01.2023 12:50
Müslüme'nin annesinden şok itiraf: "Bana da cinsel saldırıda bulundu"

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Müslüme'nin annesi, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın geçen yıl 19 Kasım'da ölü bulunmasına ilişkin, tutuklanan dede H. Yağal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal, annesi S. Yağal ve suça sürüklenen ağabeyi O. Yağal ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Müslüme'nin annesi S. Yağal, tutuklu sanık H. Yağal'ın kendisine de cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınmasını kararlaştırdı. Heyet, H. Yağal'ın tutukluluğunun devamına, diğerlerinin de mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 16 Mart 2023'e erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından büyükbaba H. Yağal tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Müslüme, Gülnar, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslüme'nin annesinden şok itiraf: 'Bana da cinsel saldırıda bulundu' - Son Dakika

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