MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE - Son Dakika

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'ne ailesinin çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uçak ve insansız hava araçları da katıldı. Bölge havadan taranırken, karadan da 4 jandarma timi, 1 jandarma trafik timi, 1 komando timi, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri arama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalarda iz takip ile kadavra köpekleri de kullanıldı. Dağlık bölgedeki 10 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, şu ana kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulamadı.

'ÇADIRIN ÖNÜNDE OYNUYORDU'

Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, "Çocuk çadırın önünde kayboldu. Çadırın içindeydim. Gidip bir taştan mı düştü, yoksa başka bir şey mi oldu, bilmiyorum" dedi. Babaanne Ayşe Yağal da gelini ve çocuğun çadırda olduğunu, kendilerinin de hayvanları otlatmaya gittiğini söyleyerek "Çadırın önünde oynayan çocuğuna her gün sen bakar mısın? Her dakika yoklar mısın? İkindi ve akşam arasında otlatmadan döndüğümüzde gelinim, 'çocuk yok diye' feryat ediyordu. Biz de geldiğimizde hep birlikte aramaya çıktık. Şu ana kadar bulamadık" diye konuştu. ?

Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Silifke İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psikolojik destek ekibi de bölgeye gelerek aileye destek verdi.