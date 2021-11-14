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MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE - Son Dakika

MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE

14.11.2021 15:01

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda henüz ize rastlanmadı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, Müslüme'yi aradıkları bölgeleri işaretleyip çemberi daraltıyor. Dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile aramalara destek verilirken, çalışmalar havadan ve karadan yürütülüyor. JİKU ile irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek taranıyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.

MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE
MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE
MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE
MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE

Arama Kurtarma, 10 Kasım, Kadavra, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE - Son Dakika
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