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Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı - Son Dakika

Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı

22.11.2021 15:01

10 gündür aranılan Yörük kızı Müslüme'nin cuma günü cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürdürülürken, Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak olay yerinde o anları anlattı. Küçük kızın altında kıyafetinin olmadığını söyleyen Bacak, Müslüme'nin hem ayakkabılarının hem de cansız bedeninin bulunduğu noktaları gösterdi.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Cuma günü yayınının son dakikalarında ölü bulunduğu bilgisini paylaştığı 2,5 yaşındaki Müslüme Yagal'ın ölümüyle ilgili daha önce hiç konuşulmayan ayrıntıları paylaştı.

KIYAFETLERİ ÜZERİNDE DEĞİLMİŞ

Müslüme'nin cenazesinin çoban Ayşe Bacak tarafından bir kaya üzerinde bulunduğunu söyleyen Müge Anlı, talihsiz çocuğun şalvarı ve botunun ise cansız bedenine 10-15 metre ileride bir kayanın üzerinde olduğunu ifade etti.

"KİM GÖTÜRDÜYSE CEZASINI ÇEKECEK"

Müslüme'nin ölü bulunduğu dağlık alana tek başına ulaşmasının zor olduğunu ve birileri tarafından götürüldüğüne dikkat çeken Müge Anlı, "Bu kez vah gidene olmasın. Artık çocuk ölümlerinin ardından çok fazla duygusal davranılmasını kabul edemiyorum. Bazı olaylarda duygusallığa yer yok. Herkes aklının peşine gidecek. Ölen öldüğü ile kalıyor. Bu çocuğun oraya nasıl gittiğinin cevabı bulanacak. Kim götürdüyse de cezasını çekecek" diye konuştu.

OLAY YERİNDE O ANI ANLATTI

Öte yandan cansız bedenin bulunduğu tepeye giden Anlı'nın ekibi ve Bacak, olay gününü anbean yaşadı. Bacak, küçük kızın cansız bedenini ve kıyafetlerini bulduğu yerleri kameralara gösterdi.

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"ORAYA TEK GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Müslüme Yagal'ın ailesinin kış boyu konaklayacağı çadıra yaklaşık 5 kilometre mesafede cesedine ulaşan Ayşe Bacak, "Müslüme'nin buraya gelmesi mümkün değil. Benim bile gelmem 1-1 buçuk saati buluyor" dedi.

"ALTINDA HİÇBİR KIYAFETİ YOKTU"

Köpeklerin havlaması üzerine kayaların yanına gittiğinde Müslüme'yi bulduğunu söyleyen Bacak, "Sırt üstü yatıyordu. Çocuğun belden aşağısı açıktı. Altında hiçbir kıyafeti yoktu. Ayakkabısı ve şalvarı yakınındaydı. Montu ise biraz ötedeki taşın üzerindeydi. Korktuğum için oradan uzaklaştım. Eşimi aradım. Jandarma gelince de gittim" ifadesinde bulundu.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın anne ve babası dahil olmak üzere bazı akrabaları 3 gündür emniyette ifade veriyor.

Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı

Müge Anlı, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı - Son Dakika


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