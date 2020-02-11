Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü - Son Dakika

Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü

7 saat önce

Drone destekli görüntü İş makinelarının çalışması Rotatif operatörü Celal Tüver'in konuşması Muş'ta 125 köye ulaşım sağlanamıyorMUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

Drone destekli görüntü

İş makinelarının çalışması

Rotatif operatörü Celal Tüver'in konuşması Muş'ta 125 köye ulaşım sağlanamıyor

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 125 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu ise 13 gündür açılamıyor.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının 7 ila 8 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, ilerlemekte güçlük çekiyor.

Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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