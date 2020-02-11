Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü - Son Dakika

Drone destekli görüntü

İş makinelarının çalışması

Rotatif operatörü Celal Tüver'in konuşması Muş'ta 125 köye ulaşım sağlanamıyor

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 125 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu ise 13 gündür açılamıyor.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının 7 ila 8 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, ilerlemekte güçlük çekiyor.