Mustafa Aavaş: "İşten Atma Tehdidiyle Oy Peşindelermiş"

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, kendilerine mobbing tarzı uygulamalar ve işten atılma tehdidi konularında şikayetlerin geldiğini iddia etti.

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, kendilerine mobbing tarzı uygulamalar ve işten atılma tehdidi konularında şikayetlerin geldiğini iddia etti.



CHP'li mevcut belediye yönetiminin kendi işçisi ve personeli üzerinde çok yoğun bir baskı oluşturduğu yönündeki şikayetlerin çok fazla olduğuna dikkat çeken Mustafa Savaş, "İddialar çok büyük. Eğer doğruysa bunlar, durum çok vahim. Büyükşehirdeki işçilerin bu sorunları bırakın kamuoyu ile paylaşmasını, bu yaşananları şikayet etmeye bile cesaret edemedikleri belirtiliyor. CHP'li mevcut büyükşehir belediye başkanı da seçimi kazanırsa farklı siyasi görüştekileri veya kendi kararlarına uymayanları teker teker işten çıkartmakla korkutuyormuş. Bundan dolayı insanlar istemeseler de bütün belediye etkinliklerine aileleriyle birlikte katılmaya, zorunlu da olsa onu alkışlamaya mecburlarmış. Siyasi görüşlerini dost meclisinde ifade dahi edemiyorlarmış. Gelen şikayetlerde belediyede korku imparatorluğu oluşturulduğuna dikkat çekiyorlar. Zam alamayan işçilerin de varlığından haberdarız. Bize gelince belediye işçisini bu durumdan kurtaracağız. Çalışanların alın terine saygı duyacak, onlara gerçek anlamda sendikadan kaynaklanan bütün hakları da biz vereceğiz. İnanıyoruz 31 Mart günü bütün bu korkulara vatandaşım sandıkta bir dur diyecektir" diye konuştu.



"Esnaf da benzer korkuda"



Aydın genelindeki esnafın Büyükşehir Belediyesi ile çok kötü ilişkiler içerisinde bulunduğuna öne süren Mustafa Savaş, "İşi gücü esnaf kardeşlerimle mücadele etmek. Elleri esnafın, vatandaşın cebinde. İş bilmezlikleri nedeniyle Aydın'da ticaret kapısı da çok dar olunca esnafım da onlardan korkuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı bize bir takarsa yanarız diyor. Bu nedenle esnafım da, işçim de, vatandaşım da bizlerden büyük bir güvence istiyor. Ben de o güvenceyi esnaflarımıza ve bütün hemşerilerime şimdiden veriyorum. İşini düzgün yapanla asla işimiz olmadı, olmayacak da. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, korkmasınlar. 31 Mart akşamı, ismi Aydın olan bu şehrimizin üzerindeki karanlığı hep beraber ve hep birlikte el birliğiyle ortadan kaldıracağız. Büyükşehiri ve Aydın'ı hep birlikte yöneteceğiz. Her cuma öğlene kadar halk günü yapacak her vatandaşımın derdini dinleyeceğim. Kapım vatandaşıma, muhtarıma, sivil toplum kuruluşlarımıza ve rektörümüze her zaman açık olacak. Vatandaşımın ve ilçe belediye başkanlarımın emrinde olacağım. Esnafa, işçiye, emekçiye, vatandaşa ve ilçe belediyelerimize zorluk çıkartan değil, zorlukları kaldıran bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. En geç iki sene içerisinde Aydın'daki bütün bu kayıp yılları elbirliğiyle telafi edeceğiz. 31 Mart akşamı Aydın'da bir şey değişecek ama her şey değişmiş olacak. Vatandaşlarımızla birlikte sandıkta oluşturdukları korku imparatorluğunu yıkmaya geliyoruz" dedi. - AYDIN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti