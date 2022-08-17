Mustafa Adıgüzel: Bu, Erdoğan'ın Açıkladığı Son Fındık Fiyatı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Adıgüzel: Bu, Erdoğan'ın Açıkladığı Son Fındık Fiyatı Olacak

17.08.2022 15:29

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Tüm uyarılarımıza rağmen, beklenen rakamın çok altında, 52 TL'lik bir fındık fiyatı açıklandı. Bu, Erdoğan'ın açıkladığı, açıklayacağı son fındık fiyatı olacak. Artık bu yıl için yapmamız gereken; üreticinin en azından bu fiyat veya daha üstünden fındığı satabilmesini nasıl sağlayabiliriz, bunun için önlemler almalıyız” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Tüm uyarılarımıza rağmen, beklenen rakamın çok altında, 52 TL'lik bir fındık fiyatı açıklandı. Bu, Erdoğan'ın açıkladığı, açıklayacağı son fındık fiyatı olacak. Artık bu yıl için yapmamız gereken; üreticinin en azından bu fiyat veya daha üstünden fındığı satabilmesini nasıl sağlayabiliriz, bunun için önlemler almalıyız" dedi.

Mustafa Adıgüzel, bugün Ordu'daki bir fındık bahçesinde yaptığı açıklamada, AKP hükümetinin fındık politikasını eleştirdi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Tüm uyarılarımıza rağmen, beklenen rakamın çok altında, 52 TL'lik bir fındık fiyatı açıklandı. Bu, Erdoğan'ın açıkladığı, açıklayacağı son fındık fiyatı olacak. Artık bu yıl için yapmamız gereken; üreticinin en azından bu fiyat veya daha üstünden fındığı satabilmesini nasıl sağlayabiliriz, bunun için önlemler almalıyız. Fındık serbest piyasada TMO fiyatının altına düşmesin diye, 50 TL'nin altında serbest piyasa oluşmasın diye çaba göstermeliyiz. Bunda da temel görev TMO'ya düşmektedir. 'Ama'sız, 'fakat'sız, 'lakin'siz üreticinin tüm fındığını almalı ve üreticiye yakın mesafelerde yeterli alım ofisi kurmalıdır. Bu, olmazsa olmazımızdır. Çünkü artan akaryakıt fiyatları ile ulaşım maliyetleri çok yüksektir. Bir ilçeden bir ilçeye fındık götürmek, kilo başına ciddi kayıp demektir. Bu da üreticiyi, harmandan fındık alan özel sektöre mecbur bırakacaktır.

"KAMU KURUMUNUN HEM DE BU KADAR TARTIŞILAN BİR SEKTÖRDE ŞEFFAF OLMAMASI GÜVENSİZLİK YARATMAKTADIR"

Ayrıca çok geç randevu vermektedir. Eylül sonuna, ekim başına verilen randevular üreticiyi mağdur etmektedir. Daha hızlı randevu için daha fazla alım ofisi ve görevlendirme yapılmalıdır. Bu nedenle TMO'ya sesleniyorum:

1- Alım ofisleri arttırılmalı, üreticiye ek nakliye ve işçi yükü getirilmemelidir. TMO, ofis kuramadığı yerlerde Fiskobirlik ile iş birliği yapabilir, Fiskobirlik aynı fiyat üzerinden yetkilendirilebilir.

2- TMO, 'ezik, bezik, büzük, yaş' deyip üreticiyi zora koşmamalı, fındığı çeşitli bahaneler ile geri çevirmemelidir.

3- Üretici, bilindik randıman oyunları ile mağdur edilmemelidir.

4- Ödemeler en kısa süre içerisinde yapılmalıdır.

Aslında TMO'nun fındık alımı konusunda belli bir standart geliştirememiş olması da sorgulanmalıdır. 2006'dan beri kamu adına fındık alımı yapan TMO, tam 16 yıldır fındık alımı, stoklanması ve fiyat regülasyonu konusunda belli bir standardı oluşturamamıştır. Günü kurtaran sezonluk çözümler ile devam etmektedir.

Hala daha aldığı fındığı depolayacak, kendine ait yeterli alanı yoktur. Kiralama yoluna gitmektedir. Bu alanda çalıştırdığı kişilerin bu konuda uzmanlaşmış olması ve tecrübelenmiş olması gereklidir.

Nereden ne kadar fındık aldığı, kime ne kadar kaç liradan fındık sattığı gibi rakamlar muammadır. Bir kamu kurumunun hem de bu kadar tartışılan bir sektörde şeffaf olmaması da güvensizlik yaratmaktadır. Piyasaya yeterli konsolidasyon ve güven oluşmaz ise Erdoğan'ın açıkladığı 52 TL ile serbest piyasa arasında doğacak makul farkın altındaki serbest piyasa fiyatları, iktidarın üzerine büyük bir patlamaya açıktır. Artan maliyetler, işçi yevmiyesinde ilan edilen 216 TL'nin çok üstünde rakamlar zaten üreticiyi germiştir. Bu konuda tüm bölgenin ve bizim, hükümeti ve TMO'yu dikkatle takip ettiğimizin de bilinmesini isterim."

YORUMLAR
500
CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Adıgüzel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel: Bu, Erdoğan'ın Açıkladığı Son Fındık Fiyatı Olacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:49:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Adıgüzel: Bu, Erdoğan'ın Açıkladığı Son Fındık Fiyatı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement