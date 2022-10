Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Muhafazakar Devrimci' Tepkisi: "Her İki Kavram da Erdoğan'a Çok Uzak Kavramlar.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben, muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum" sözlerine tepki gösterdi. Adıgüzel, "Erdoğan, kendi oğlunun yönetiminde olduğu TÜGVA kongresinde konuşmuş. 'Muhafazakar devrimci' talep etmiş. 'Muhafazakar' ve 'devrimci', her iki kavram da Erdoğan'a çok uzak kavramlar. Nasıl bulacak merak ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda, "Unutmayın, elbette her yenilik, her devrim, her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben, muhafazakar devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Ama gençlerimizde bunların hepsini de aşacak azmi iradeyi, enerjiyi görüyorum. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur" demişti.

Mustafa Adıgüzel, bugün Ordu'daki TÜGVA Temsilciliği önünde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 'muhafazakar devrimci' söylemine tepki verdi. "Ne muhafazakarlar ne devrimciler Erdoğan'ın yanında değil" diyen Adıgüzel, şunları söyledi:

"Erdoğan, kendi oğlunun yönetiminde olduğu TÜGVA kongresinde konuşmuş. 'Muhafazakar devrimci' talep etmiş. 'Muhafazakar' ve 'devrimci', her iki kavram da Erdoğan'a çok uzak kavramlar. Nasıl bulacak merak ediyorum. Çünkü devrimci, ülkeyi soyanların, emperyalizmin iş birlikçilerinin destekçisi olmaz. Devrimci, topluma düşman, insana düşman, doğaya düşman, bilime düşmanlarla bir olmaz. Muhafazakara gelince; gerçek dindar, mütedeyyin insanlar da bir tek Allah'a inanmak ve ona kul olmak yerine bir tek adama bağlı olup her dediğine inanmaya gözüyle bakmaz. Müslüman; yalanı, hırsızlığı, yolsuzluğu onaylamaz. İslam demek, adalet demek. Tek kişilik adaleti de asla onaylamaz.

"GENÇLER, DİĞER KARDEŞLERİNE DÜŞMAN GÖZÜYLE BAKAN KİNDAR NESLİN ÜYESİ OLMAYACAK"

Zaten Erdoğan, muhafazakar devrimci aramıyor. Kendisine yardımcı arıyor. Sormayan, sorgulamayan, olan bitene seyirci arıyor. Erdoğan, bu ülkeye verdiği zarara, ayrımcı ve ötekileştirişi üslubun faturasına bu gençleri ortak etmeye çalışıyor. Konuşmasında diyor ki TÜGVA'lı gençlere, 'Karşımızda düşmanlar var. Var oldukları gibi, görecekleri de var'. Düşmanlıktan söz ediyor. Yine bilindik ayrımcı, ötekileştirici dilini kullanmış ama gençlerimiz bu oyuna gelmeyecek. Yani Erdoğan, ayrımcı ve ötekileştirici üslubunun faturasını, bu ülkeye yaptıkları kötülüklerin faturasını bu gençlerin sırtına yüklemeye çalışıyor. Bunu asla başaramayacak. Gençler, yalan ve talan düzeninin birer üyesi olmayacak. Diğer kardeşlerine düşman gözüyle bakan bir 'kindar' neslin üyesi olmayacak. Gençler, aydınlık Türkiye'nin geleceğine hizmet eden neferler olacak.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ MALUMUN İLANIDIR"

Erdoğan, konuşmasında, TÜGVA'yı ve diğer yandaş vakıfları Gençlik ve Spor Bakanlığı eli ile destekleyeceğini açıkça söylüyor zaten. Erdoğan'ın sözleri, malumun ilanıdır. Biz zaten biliyoruz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto üzerinden milyarlarca lirayı bu yandaş vakıf ve yapılara aktarıyor. 2021 yılı bütçesinden Spor Toto teşkilatının, Sayıştay raporlarına göre 2 buçuk milyar lirası kayıp. Bu paranın da nerelere çarçur edildiğini tahmin edebiliyoruz. Türkiye'de erişkinlerin uyuşturucu kullanımının dört katı 15 yaş altına inmiş, haberin var mı? Dolayısı ile Erdoğan, TÜGVA gibi yandaş vakıf ve dernekleri destekleyeceğini söylüyor ama zaten bugüne kadar da öyleydi. Bu, zaten malumun ilanıydı. Buradan da gördüğünüz üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜRGEV ile açıktan iş birliğini tabelaya koymuş gözüküyor."