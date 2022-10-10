Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Muhafazakar Devrimci' Tepkisi: "Her İki Kavram da Erdoğan'a Çok Uzak Kavramlar. - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Muhafazakar Devrimci' Tepkisi: "Her İki Kavram da Erdoğan'a Çok Uzak Kavramlar.

10.10.2022 17:29

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben, muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum” sözlerine tepki gösterdi. Adıgüzel, “Erdoğan kendi oğlunun yönetiminde olduğu TÜGVA kongresinde konuşmuş. ‘Muhafazakar devrimci’ talep etmiş. ‘Muhafazakar’ ve ‘devrimci’, her iki kavram da Erdoğan’a çok uzak kavramlar. Nasıl bulacak merak ediyorum” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben, muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum" sözlerine tepki gösterdi. Adıgüzel, "Erdoğan, kendi oğlunun yönetiminde olduğu TÜGVA kongresinde konuşmuş. 'Muhafazakar devrimci' talep etmiş. 'Muhafazakar' ve 'devrimci', her iki kavram da Erdoğan'a çok uzak kavramlar. Nasıl bulacak merak ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda, "Unutmayın, elbette her yenilik, her devrim, her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben, muhafazakar devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Ama gençlerimizde bunların hepsini de aşacak azmi iradeyi, enerjiyi görüyorum. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur" demişti.

Mustafa Adıgüzel, bugün Ordu'daki TÜGVA Temsilciliği önünde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 'muhafazakar devrimci' söylemine tepki verdi. "Ne muhafazakarlar ne devrimciler Erdoğan'ın yanında değil" diyen Adıgüzel, şunları söyledi:

"Erdoğan, kendi oğlunun yönetiminde olduğu TÜGVA kongresinde konuşmuş. 'Muhafazakar devrimci' talep etmiş. 'Muhafazakar' ve 'devrimci', her iki kavram da Erdoğan'a çok uzak kavramlar. Nasıl bulacak merak ediyorum. Çünkü devrimci, ülkeyi soyanların, emperyalizmin iş birlikçilerinin destekçisi olmaz. Devrimci, topluma düşman, insana düşman, doğaya düşman, bilime düşmanlarla bir olmaz. Muhafazakara gelince; gerçek dindar, mütedeyyin insanlar da bir tek Allah'a inanmak ve ona kul olmak yerine bir tek adama bağlı olup her dediğine inanmaya gözüyle bakmaz. Müslüman; yalanı, hırsızlığı, yolsuzluğu onaylamaz. İslam demek, adalet demek. Tek kişilik adaleti de asla onaylamaz.

"GENÇLER, DİĞER KARDEŞLERİNE DÜŞMAN GÖZÜYLE BAKAN KİNDAR NESLİN ÜYESİ OLMAYACAK"

Zaten Erdoğan, muhafazakar devrimci aramıyor. Kendisine yardımcı arıyor. Sormayan, sorgulamayan, olan bitene seyirci arıyor. Erdoğan, bu ülkeye verdiği zarara, ayrımcı ve ötekileştirişi üslubun faturasına bu gençleri ortak etmeye çalışıyor. Konuşmasında diyor ki TÜGVA'lı gençlere, 'Karşımızda düşmanlar var. Var oldukları gibi, görecekleri de var'. Düşmanlıktan söz ediyor. Yine bilindik ayrımcı, ötekileştirici dilini kullanmış ama gençlerimiz bu oyuna gelmeyecek. Yani Erdoğan, ayrımcı ve ötekileştirici üslubunun faturasını, bu ülkeye yaptıkları kötülüklerin faturasını bu gençlerin sırtına yüklemeye çalışıyor. Bunu asla başaramayacak. Gençler, yalan ve talan düzeninin birer üyesi olmayacak. Diğer kardeşlerine düşman gözüyle bakan bir 'kindar' neslin üyesi olmayacak. Gençler, aydınlık Türkiye'nin geleceğine hizmet eden neferler olacak.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ MALUMUN İLANIDIR"

Erdoğan, konuşmasında, TÜGVA'yı ve diğer yandaş vakıfları Gençlik ve Spor Bakanlığı eli ile destekleyeceğini açıkça söylüyor zaten. Erdoğan'ın sözleri, malumun ilanıdır. Biz zaten biliyoruz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto üzerinden milyarlarca lirayı bu yandaş vakıf ve yapılara aktarıyor. 2021 yılı bütçesinden Spor Toto teşkilatının, Sayıştay raporlarına göre 2 buçuk milyar lirası kayıp. Bu paranın da nerelere çarçur edildiğini tahmin edebiliyoruz. Türkiye'de erişkinlerin uyuşturucu kullanımının dört katı 15 yaş altına inmiş, haberin var mı? Dolayısı ile Erdoğan, TÜGVA gibi yandaş vakıf ve dernekleri destekleyeceğini söylüyor ama zaten bugüne kadar da öyleydi. Bu, zaten malumun ilanıydı. Buradan da gördüğünüz üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜRGEV ile açıktan iş birliğini tabelaya koymuş gözüküyor."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'e bugün inşallah Kabine toplantımız var, anayasa değişikliği teklifimizle temel hak ve özgürlüğü anayasal... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'e bugün inşallah Kabine toplantımız var, anayasa değişikliği teklifimizle temel hak ve özgürlüğü anayasal... 5 yıldızlı poliklinikte günde bin 500 hastaya bakılıyor 5 yıldızlı poliklinikte günde bin 500 hastaya bakılıyor
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Adıgüzel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Muhafazakar Devrimci' Tepkisi: 'Her İki Kavram da Erdoğan'a Çok Uzak Kavramlar. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:28:29. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Muhafazakar Devrimci' Tepkisi: "Her İki Kavram da Erdoğan'a Çok Uzak Kavramlar. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement