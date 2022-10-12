Mustafa Adıgüzel: Kivi Üreticisi Destek Bekliyor - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel: Kivi Üreticisi Destek Bekliyor

12.10.2022 15:19

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, hasada başlayan kivi üreticilerinin devletten destek beklediğini belirterek, “Kivi üreticisi, kilo başına 2 TL gübre parası veriyor. 1-1,5 TL de temizleme, budama parası veriyor. En azından gübre desteği olarak kilo başına 2 TL destek verilirse kivi üreticisi bu dönemi geçirebilir. Bekledikleri 15-16 TL civarı bir fiyatı, böyle bir destekle sağlayabiliriz” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, hasada başlayan kivi üreticilerinin devletten destek beklediğini belirterek, "Kivi üreticisi, kilo başına 2 TL gübre parası veriyor. 1-1,5 TL de temizleme, budama parası veriyor. En azından gübre desteği olarak kilo başına 2 TL destek verilirse kivi üreticisi bu dönemi geçirebilir. Bekledikleri 15-16 TL civarı bir fiyatı, böyle bir destekle sağlayabiliriz" dedi.

Mustafa Adıgüzel, bugün Ordu'daki bir kivi bahçesinde yaptığı açıklamada, kivi üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Kivide hasat sezonu başladı. Ülkemizde üretimi çok yeni olmasına rağmen dünyada yedinci sıradayız. Ordu ilimiz de Yalova ve Bursa'dan sonra üçüncü sırada. Ama üreticiler, bu yıl zor durumdalar.

"HÜKÜMETİN ŞU AN ÜRETİCİYE VERDİĞİ DESTEK, KANUNİ ZORUNLULUĞUN ALTINDA"

Geçen yıl kiloyu 8 TL'ye sattılar. O zaman mazot 7,5 TL idi. Şimdi mazot 28,5 TL, tam 4 kat arttı. Gübre ve diğer giderler de enflasyon nedeniyle kat kat arttı. Üretici ve tüccar zora girdi. Tüccar 3 TL yol parası, 4,5 TL depolama parası veriyor. Bu maliyetler de eklenince kivi, manavdan alınamayacak hale gelecek. Üreticiyi de düşünerek hükümetin destek vermesi lazım. Fındıkta, üzümde, kivide, her yerde destek istiyorsunuz diye düşünülebilir. Ancak hükümetin şu an üreticiye verdiği destek, kanuni zorunluluğun altında. Hükümetin üreticiye 250 milyar TL borcu var zaten. O nedenle kivi üreticisinin özellikle bu dönemde desteklenmesi gerekiyor.

"KİVİ ÜRETİMİNİ DESTEKLEMEK, TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEK, DÖVİZ GİRDİSİNİ ARTIRMAK ANLAMINA GELİYOR"

Kivi üreticisi, kilo başına 2 TL gübre parası veriyor. 1-1,5 TL de temizleme, budama parası veriyor. En azından gübre desteği olarak kilo başına 2 TL destek verilirse kivi üreticisi bu dönemi geçirebilir. Bekledikleri 15-16 TL civarı bir fiyatı, böyle bir destekle sağlayabiliriz. Artan döviz ve dolayısıyla akaryakıt başta olmak üzere diğer giderlerin sorumlusu hükümet olduğuna göre, kivi üreticisini desteklemesi lazım. Kivide, dünyada giderek artan bir üretim oranımız var. Her yıl artan üretimimizin sekteye uğramaması gerekir. Kivi üretimini desteklemek, Türkiye'yi desteklemek, döviz girdisini artırmak anlamına geliyor. Kivi üreticisini desteklemek ve korumak için konu ile ilgili hazırladığımız soru önergesini bugün veriyoruz. Ayrıca tüccar, kolay kredi bulamamaktadır. Kivi alıp üreticiye para vermek yerine kur korumalı mevduata yatırsa daha fazla gelir elde etmektedir. Bu da tüccarı kivi ticaretinden uzak tutmaktadır."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Adıgüzel, Ordu, Kivi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel: Kivi Üreticisi Destek Bekliyor - Son Dakika

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