Mustafa Adıgüzel: "Türkiye Giderek Artan Uyuşturucu Kullanımı ve Uluslararası Uyuşturucu Naklinde de Merkez Üssü Olmaya Başladı"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye'nin giderek uyuşturucu kullanımı ve uluslararası uyuşturucu naklinde de merkez üssü olmaya başladığını ileri sürerek; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Son 5 yılda kaç kişi uyuşturucuyla ilgili kullanmaktan tespit edilmiştir? Son 5 yılda uyuşturucu kullananların yaş dağılımı nedir? Son 5 yılda uyuşturucu kullanımının bölgelere göre dağılımı nedir? Okul çevrelerinde uyuşturucu satıcısı yakalanan kişilerin dağılımı nedir" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, ülkede uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu trafiğiyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Adıgüzel, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de son günlerde uyuşturucu konusunda çok sayıda açıklama ve haber görüyoruz ancak bunların çoğu gerçeği yansıtmıyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı kendi konusu olan uyuşturucu meselesini başkasının üstüne sarmaya ve haberlerle ilgili insanları yanıltmaya çalışıyor. Gerçek durum ne? Gerçek durumu uluslararası uyuşturucu raporlarında ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporlarında görüyoruz.

"TÜRKİYE GİDEREK DÜNYANIN UYUŞTURUCU YOLAĞI ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLMAYA BAŞLADI"

Türkiye'de giderek artan bir uyuşturucu kullanımı var ve Türkiye giderek dünyanın uyuşturucu yol ağı üzerinde önemli bir yere sahip olmaya başladı. Mesela 2019'de Türkiye, dünyada en çok eroin yakalanan 20 ton ile birinci sıradaki ülke olmuş. Şimdi bunu siz; 'En çok eroini biz yakaladık, başarılıyız şeklinde' satabilirsiniz ama raporlara bakınca öyle değil.

"TÜRKİYE'DE 2016'DA UYUŞTURUCU OLAYI 81 BİN İKEN, 2018'DE 144 BİN, 2020'DE 160 BİN, TAM İKİ KATINA ÇIKMIŞ"

Türkiye'de 2016'da uyuşturucu olayı 81 bin iken, 2018'de 144 bin, 2020'de 160 bin, tam iki katına çıkmış. Ama bunun yüzde 75'i yani dörtte üçü kullanıcı, taşıyıcı yani kendi kullanan insanların sayısı artıyor. Uyuşturucudan şüpheli 2016 yılında 114 bin iken, 2018'de 206 bine, 2020'de 231 bine, yine dört yılda tam ikiye katlanmış. Bunun da yüzde 75'i kullanıcı.

"EKSTAZİ KULLANIMINDA ABD'DEN SONRA TÜRKİYE İKİNCİ DURUMUNDA"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi raporunda; Türkiye'de uyuşturucu kullanımının ikiye katlandığını açık açık söylüyor. Gençlerimiz hedefte. Mesela ekstazi kullanımında ABD'den sonra Türkiye ikinci durumunda, mentamfetamin geçmişte hiç yokken şu anda çevremizde diğer İran, Pakistan gibi ülkelerle eşit hale geldik. 15-16 yaş gençlerde bir takım uyuşturucu maddele kullanımları erişkinlerden daha fazla olmaya başladı. Okul çevreleri birtakım satıcılarla ve uyuşturucu aracılarıyla doldu. O yüzden biz soru önergesi vererek şunu soruyuz İçişleri Bakanına:

'Son 5 yılda kaç kişi uyuşturucuyla ilgili kullanmaktan tespit edilmiştir?

-Son 5 yılda uyuşturucu kullananların yaş dağılımı nedir?

-Son 5 yılda uyuşturucu kullanımının bölgelere göre dağılımı nedir?

-Okul çevrelerinde uyuşturucu satıcısı yakalanan kişilerin dağılımı nedir?'

"TÜRKİYE GİDEREK ARTAN UYUŞTURUCU KULLANIMINA VE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU NAKLİNDE DE MERKEZ OLMAYA BAŞLADI"

Bu soruların cevabını verdiği zaman İçişleri Bakanı, göreceksiniz ki Türkiye giderek artan uyuşturucu kullanımına ve uluslararası uyuşturucu naklinde de merkez üssü olmaya başladı. Bunu bu rakamlar açıkça gösteriyor. Bu rakamlar hem uluslararası uyuşturucu raporlardan hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporlarından alınmıştır. O yüzden İçişleri Bakanı Soylu, sen olayı başka yerlere çarpıtıp, birtakım operasyonlar yapacağına gel önce kendi işini yap çünkü giderek Türkiye, uyuşturucu batağına batmaktır."