Mustafa Akbaş Avrupa'ya Gitmenin En Kolay Yolu Kupayı Almak

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.





Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Hafif tempolu koşularla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Aytemiz Alanyaspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.



Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı ekipten Mustafa Akbaş ve Murat Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'a konuk oldukları maçta oyuna iyi başladıklarını belirten Murat Yıldırım, Kupa maçında oynadığımız gibi kapanarak kontraya çıkmayı ve golü bulmayı istedik. İyi kapandık ancak maalesef golü bulamadık. 47'nci dakikada ben kendim penaltı pozisyonunda bulundum. Penaltı olduğunu zaten kesinlikle düşünmüyorum. Omuz omuza bir mücadele var, orada da kendini atıyor. Hakem orada VAR'a gitse iptal etme durumu var ama VAR'ı bile izlemiyor. Ondan dolayı üzüntü duydum. En azından VAR'ı izlese penaltı vermeyebilirdi. Sonuçta mağlup olduk. En azından kupa maçında istediğimiz avantajı sağladık. Bu lig maçından sonra da iç sahada Galatasaray'ı yenip, finale çıkmamız lazım. Kupayı seçmiş gibi bir durumumuz da yok. Belki kupada bu kadar ilerlemiş olduğumuzdan dolayı ekstra bir motivasyon olmuş olabilir. Bizim için hem lig, hem kupa önemli. 2 kulvarda da başarılı olmayı istiyoruz. Şu an 5'inci sıradayız ve bunu korumak istiyoruz. Sezon sonunda takımı 5'inci, 6'ncı sırada tutabilirsek bizim için büyük bir başarı olacaktır dedi.



MUSTAFA AKBAŞ KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ



Yaşadığı sakatlığı tamamen atlattığını belirten Mustafa Akbaş ise, Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Kupayı gerçekten çok istiyoruz. Ligi de önemsiyoruz. Ancak Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu kupayı almak. Bunun için önümüzde 2 maç kaldı. En iyi şekilde hazırlanıp kupayı Malatya'ya getireceğiz. Kupada ayrı, ligde ayrı konsantre olmuyoruz. İki tarafta bizim için önemli, iki tarafta da kalan maçlarımızı almak istiyoruz diye konuştu.



Akbaş, Alanya maçında oynayıp oynayamayacağının belli olmadığını, Alanya maçını kesinlikle 3 puan olarak maça çıkacaklarını, 3 puanla ayrılan tarafın kendilerinin olmasını istedi. - Yenip

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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