Mustafa Akgören: "Borcumuz her geçen gün artıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Akgören: 'Borcumuz her geçen gün artıyor' - Son Dakika Spor

Mustafa Akgören: "Borcumuz her geçen gün artıyor"

6 saat önce

Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Eskişehirspor'un Fatih Karagümrük karşılamasında başarılı bir oyun sergilediğini ancak yapılan bireysel hatalar nedeniyle galip gelemediklerini belirterek, takımın yerinin bu lig olmadığını kaydetti.

Mustafa Akgören:

Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Eskişehirspor'un Fatih Karagümrük karşılamasında başarılı bir oyun sergilediğini ancak yapılan bireysel hatalar nedeniyle galip gelemediklerini belirterek, takımın yerinin bu lig olmadığını kaydetti.


Yönetim kurulu olarak takımın arkasında olduklarını ifade eden Akgören, şunları söyledi:


"Eskişehirspor'un kalan 10 maçında kent halkını takımımızı desteklemeye davet ediyoruz. Kalan maçlarımız bizim için çok önemli. Bunun yanı sıra Zorlu Enerji Grubu'na, yaklaşık 1 milyon lira civarındaki elektrik borcumuzu yapılandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Eskişehirspor'da daha önce oynamış futbolcuların ödeme dosyaları bulunuyor. Kur artışı ülke ekonomimize nasıl darbe vuruyorsa kulübüde etkiliyor. Nedeni ise futbolcularla anlaşmalar yabancı cinsten para ile anlaşılmış. Her gün faizler işliyor. Borcumuz her geçen gün artıyor. Ancak şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Bizler bu kulübü yaşatmak için göreve geldik. Emanete sahip çıkıyoruz. Böyle bir bütçemiz yok. Bugüne kadar da hiç bir kongrede aday olanlar böyle bir bütçelerinin olduğunu söylemedi. Eskişehirspor'un borçlarının tamamının ödenmesi için projeler üretiyoruz. Bu konuda devletin ilgili makamları ile temas halindeyiz. Kısa süre sonra bu sorunları da çözeceğiz."


"Kuruluş tarihinden kurtuluş kampanyası"


Eskişehirspor Yönetim Kurulu olarak FIFA'da bekleyen acil 3 futbolcunun dosyasının kapatılması için kuruluş tarihi olan 1965'den yola çıkarak 1965 lira bağış yapacak 10 bin Eskişehirsporseveri bu kampanyaya destek vermeye davet ettiklerini anlatan Akgören, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Eskişehirspor'un kuruluş tarihi olan 1965 tarihini baz alarak Eskişehirspor'un kurtuluşu için 1965 lira tutarlı bir kampanya düzenleniyoruz. Eskişehir'den seçilen milletvekillerimiz, resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sanayiciler ve yurt dışında yaşayan Eskişehirlilerin yanı sıra kent halkını Eskişehirspor'u omuz atmaya, bu kampanyaya davet ediyoruz. Eğer 10 bin kişiden 1965'er lira para toplarsak Eskişehirspor'un FIFA'da bekleyen borçlarını kapatabilir ve takımımızı bu zor durumdan kurtarabiliriz."


Fatih Karagümrük, Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:43 
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