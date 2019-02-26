Son Dakika Haberleri: Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis Bir Araya Geldi

Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis Bir Araya Geldi

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis Bir Araya Geldi, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda başlayan toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

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