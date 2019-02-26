Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis Bir Araya Geldi
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC
) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda başlayan toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:30 Kaynak: DHA
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