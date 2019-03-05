Son Dakika Haberleri: Mustafa Akış'a Silahlı Saldırı Olayı

Mustafa Akış'a Silahlı Saldırı Olayı

1 saat önce

Büro Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın Bilecik'in Bozüyük ilçesinde silahla yaralanması olayıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bozüyük Adliyesinde görüldü.

Mustafa Akış'a Silahlı Saldırı Olayı, System.String[]
Büro Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın Bilecik'in Bozüyük ilçesinde silahla yaralanması olayıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bozüyük Adliyesinde görüldü.

28 Kasım 2018'de Bozüyük ilçesinde Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, bacaklarından yaralanan Akış, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet ekipleri, Eskişehir ve Bozüyük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.K.A., M.F.P., F.K., İ.M., T.D., M.G., H.G., Ö.A. ve O.S.'yi gözaltına almış ve şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

Olayın Bozüyük Adliyesinde görülen ilk duruşması yaklaşık 7 saat sürdü. Sadece avukatların ve sanıkların alındığı duruşmanın neticesinde, M.K.A. ve yaralama olayını gerçekleştirdiği öne sürülen H.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiği, M.F.P., F.K., İ.M., T.D., M.G. ve Ö.A.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

Bozüyük, Mustafa Akış, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti

Hindistan Ordusunun, Savaş Çıkması Durumunda 10 Gün Yetecek Kadar Cephanesi Var Konya'da 65 Milyon Dolar Yatırımla Silah Fabrikası Kurulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Akış'a Silahlı Saldırı Olayı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]