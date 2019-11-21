Son Dakika Haberleri: Mustafa Alabora'dan genç yeteneklere ders
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Mustafa Alabora'dan genç yeteneklere ders

6 saat önce

Alabora, Famelog Academy'nin Oyunculuk Okulu kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerle sahnede ses kullanımı üzerine çalışmalar yaptı.

Mustafa Alabora'dan genç yeteneklere ders, System.String[]

Alabora, Famelog Academy'nin Oyunculuk Okulu kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerle sahnede ses kullanımı üzerine çalışmalar yaptı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36 
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