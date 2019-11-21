Mustafa Alabora'dan genç yeteneklere ders

Alabora, Famelog Academy'nin Oyunculuk Okulu kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerle sahnede ses kullanımı üzerine çalışmalar yaptı.

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