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Mustafa Alabora'dan genç yeteneklere ders
6 saat önce
Alabora, Famelog Academy'nin Oyunculuk Okulu kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerle sahnede ses kullanımı üzerine çalışmalar yaptı.
Alabora, Famelog Academy'nin Oyunculuk Okulu kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerle sahnede ses kullanımı üzerine çalışmalar yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36
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