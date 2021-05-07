- Mustafa Ali Göksu: "Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı"

MANİSA - TFF 1. Lig'in son haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor karşısında 1-1 berabere kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mustafa Ali Göksu, "Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında Akhisarspor, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladı. 1-1 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Ali Göksu, "Maçtan önce de söylemiştim bu maç tabii ki sezonun son maçı. Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı. Bu beraberlik de son maç olduğu için iyidir diye düşünüyorum. Saha içine gelince de, gerçekten iki takım da iyi mücadele gösterdiler. Bilhassa biz ilk devre 3. bölgede net 4 tane pozisyonumuz var ki gerçekten bunların kaçması çok zor. Ama kaçırdılar. Neyse ki puanla kapadığımız için mutluyuz. Ben futbolcu kardeşlerimin bu son maçta gösterdikleri efordan dolayı hepsinin alınlarından öpüyorum. İnşallah maçtan önce de böyle bir konuşma vardı. Artık nasıl olur bilmiyorum. Federasyon karar verir. Biz federasyonun vereceği karara saygılıyız. İnşallah iyi haberler gelirse mutlu oluruz. Artık bundan sonra yeni sezon bizim için önemli. İnşallah yeni sezon istenilen şekilde olur diyorum" dedi.