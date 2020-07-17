Mustafa Alper Avcı: "1. Lig mutluluğunu yaşamak istiyoruz"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, 1. Lig mutluluğunu yaşamak istediklerini söyledi.



Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, 20 Temmuz Pazartesi günü Sancaktepe FK ile oynayacakları 2. Lig Play-Off çeyrek final maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Trabzon'daki çalışmalarını tamamladıklarını ve Antalya'da maç öncesi kampa girdiklerini belirten Avcı, "Trabzon'daki çalışmalarımızı tamamladık ve dün itibari ile Antalya'ya geldik. 3 günlük bir kamp dönemi geçirip Sancaktepe ile Play-Off çeyrek final maçına çıkacağız. Sancaktepe takımının genç ve dinamik bir kadrosu var. Ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Biz de taktiksel hazırlıklarımızı yaptık. Rakibimizin eksi ve artı yönlerinin tespitini yaptık" şeklinde konuştu.



"Favori tarafın biz olduğunu düşünüyorum"



Maça yönelik bir stratejileri bulunduğunu belirten başarılı teknik adam, "Şu anda 90 dakikamız var. Fiziksel anlamda hazırız. Oyuncularımız lige çıkmayı çok istiyorlar. Maçla ilgili tüm senaryoları düşünerek bir çalışma ve planımızı yaptık. Fiziksel anlamdaki yeterliliğimiz taktiksel anlamda sahaya en iyi şekilde yansıyacaktır. İyi konsantre olursak, iyi tutunursak favori tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Ama rakibimize de saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kazanan taraf biz olacağız"



İyi bir takım olduklarını söyleyen Avcı, şu ifadelere yer verdi:



"İyi oyunculara sahibiz. Başkanımız Celil Hekimoğlu ciddi anlamda bize destek veriyor. Biz bütün takımımız personel teknik heyet önce Sancaktepe ve sonrasında diğer maçları düşünüyoruz. Üst lige çıkmak için her şeyimiz hazır. Maç maç düşünüyoruz. O nedenle kazanan taraf biz olacağız. Takımımızda İsmail Haktan Odabaşı cezalı olduğu için oynayamayacak. Ama takımla birlikte bizimle Antalya'ya geldi. Ama onun yerine oynayacak arkadaşlarımız da en iyi şekilde mücadele edeceklerdir."



" Trabzonspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum"



Avcı, Süper Lig'i hak ettiklerinin altını çizerek, "Trabzon bir futbol şehri. Trabzonspor var. Hekimoğlu Trabzon var. Yönetimimiz verdiği gayretlerle kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye'nin örnek gösterdiği ve saygı duyduğu bir kulüp oldu. Bu sene elimize bir fırsat geldi. Biz de bu başarılarımızı play-offtan 1. Lige çıkarak taçlandırmak istiyoruz. Biz burada Trabzon'u temsil ediyoruz. Trabzon'un 1. Ligde bir takımının olmasına ihtiyacı var. Bizim de 1.Ligi hatta Süper Lig'i hak eden bir kulübümüz var. O yüzden taraftarlarımız bizlere desteklerini ihmal etmesinler. İnşallah Trabzonspor'a da kalan iki maçında başarılar diliyorum. İnşallah her iki takımımız da şampiyon olur ve bu sezon Trabzon'a iki şampiyonluk hediye ederiz" şeklinde konuştu. - TRABZON