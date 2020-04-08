Mustafa amcaya kızı ve damadından "Vefa"lı doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa amcaya kızı ve damadından 'Vefa'lı doğum günü sürprizi - Son Dakika

Mustafa amcaya kızı ve damadından "Vefa"lı doğum günü sürprizi

7 saat önce

Ankara'da yaşayan bir çift, Konya'da ikamet eden ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 72 yaşındaki babalarının hem Berat Kandilini hem de doğum gününü tebrik etti.

Ankara'da yaşayan bir çift, Konya'da ikamet eden ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 72 yaşındaki babalarının hem Berat Kandilini hem de doğum gününü tebrik etti.

Durmuş Koçak, Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan kayınpederi Mustafa Güre'ye saygı ve vefasını göstermek, zor gününde yalnız bırakmamak için Meram Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu.

Aile büyüklerini yaşanan süreçte yalnız bırakmak istemediklerini belirten Koçak, Mustafa Güre'nin doğum günü pastasıyla ziyaret edilmesini talebinde bulunarak, ücretini karşılayacağını söyledi.

Damat Koçak'ın bu ricasını geri çevirmeyen ve hiçbir ücret talep etmeyen Vefa ekipleri, doğum günü pastasıyla Mustafa amcayı ziyaret ederek, hem doğum gününü hem de kandilini kutladı.

Doğum günü sürprizinden haberdar olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Güre'yi görüntülü arayarak, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Eşi Hadiye Güre ile yaşayan Mustafa Güre, sürpriz doğum günü kutlaması ve Başkan Kavuş'un aramasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Güre, Kavuş'la konuşmasında, "Çocuklarımıza da size de teşekkür ederiz. Evimizden çıkmıyoruz, devletimizin tavsiyelerine uyuyoruz. Sağlıklı günlere tekrar kavuşmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafize ve Durmuş Koçak çifti de doğum günü kutlamasının görüntülerinin kendileriyle paylaşıldığını, görüntüleri izleyince çok duygulandıklarını belirtti.

Çift, Meram Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

Vefa grubu 4 bin 256 vatandaşın talebini karşıladı

Koronavirüs ile mücadelede yoğun günler yaşayan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, çaldıkları her kapının ardında aldıkları güzel tepkiler ve yaşadıkları güzelliklerle de duygu dolu anlar yaşıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımlarında bir diğer duygu dolu an da Meram Harmancık Mahallesi'nde yaşayan Vezir Uyar'ın ziyaretinde yaşandı.

Ekiplerin ihtiyaçlarını götürdüğü Vezir amcanın "Benim için buraya kadar geldiniz, devletimizin hakkı geçmesin. Alın şu parayı arabaya benzin alın." ısrarı, ekiplere duygu dolu anlar yaşattı.

Vezir amcayı güçlükle ikna eden ekipler, yaşlı amca ve eşinin ihtiyaçlarını bırakıp evden ayrıldı.

Vefa ekibi, koronavirüsle mücadele sürecinde bugüne dek 4 bin 256 vatandaşın talebini karşıladı.

Mustafa amcaya kızı ve damadından Vefa lı doğum günü sürprizi

Konya, Meram, Güre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:07 Kaynak: AA

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