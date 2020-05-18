Mustafa amcaya Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan çikolatalı ziyaret - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikamet eden ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 85 yaşındaki marangoz ustası Mustafa Gediksiz'i çocuklarının talebi üzerine ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu, çikolata ikram etti.

İlçede yaşayan Naciye Battal, Balı Mahallesi Gökme mevkisinde yaşayan 85 yaşındaki babası Mustafa Gediksiz'in morale ihtiyacı olduğunu, evden çıkamadığı için sıkıldığını belirterek Ereğli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu.

Aile büyüğünü yaşanan süreçte yalnız bırakmak istemeyen Naciye Battal'ın talebi üzerine İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, çikolata alarak Mustafa Gediksiz'in evine gitti.

Sürpriz karşısında duygulanan Gediksiz de teşekkür ederek, "İyi ki geldiniz, uzun zamandır evdeydik çıkamadık. Devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Battal da aile büyükleri Mustafa Gediksiz ile telefonda sürekli görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vefa Çalışma Grubu'nun ziyaretlerini biliyorduk. Ben de arayarak moral olması adına talepte bulundum. Sağ olsunlar çikolata alarak gittiler, moral verdiler. Kaymakamımıza ve Vefa Çalışma Grubu'na gerçekten de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiler. Babamızı aradık ziyaretten de büyük mutluluk duymuş."