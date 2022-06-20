Mustafa Armağan'dan 81 yıllık iddia: "Rapor yoksa beyaz ekmek yok" - Son Dakika
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Mustafa Armağan'dan 81 yıllık iddia: "Rapor yoksa beyaz ekmek yok"

20.06.2022 12:02
Mustafa Armağan'dan 81 yıllık iddia: "Rapor yoksa beyaz ekmek yok"

1941 yılına ait bir gazete küpürünü paylaşan Yazar Mustafa Armağan, dönemin iktidar partisi CHP tarafından, beyaz ekmek almak isteyen vatandaşlara doktor raporu şartı konulduğunu ileri sürdü.

1941 yılına ait bir gazete küpürünü paylaşan Yazar Mustafa Armağan, dönemin iktidar partisi CHP tarafından, beyaz ekmek almak isteyen vatandaşlara doktor raporu şartı konulduğunu ileri sürdü. Armağan, "Eczaneden ilaç alır gibi ekmek içinde doktor raporu istendi. Bu rapor olayından dönemin kodamanları istifade etti" dedi.

Yazar Mustafa Armağan, sosyal medya hesabı üzerinden 1941 yılına ait bir gazete küpürü paylaştı. Paylaşımında, dönemin iktidar partisi olan CHP'nin, beyaz ekmek almak isteyen vatandaşlara doktor raporu şartı getirdiğini belirtti. Armağan, doktor raporlarında CHP'li yöneticilerin karıştığı şaibelerin ortaya çıkmasıyla bu kez de belediye bünyesindeki doktorlardan alınması şartının getirildiğini ileri sürdü. Aynı dönemde vatandaşların zor şartlar altında yaşadığını söyleyen Armağan, iktidardaki CHP yöneticilerinin ise lüks içerisinde yaşadığını belirtti.

DOKTORLARA BASKI YAPARAK RAPORLARI ALDILAR"

Konuya ilişkin konuşan Yazar Mustafa Armağan, "O dönemde o kadar kötü ekmekler yapılıyordu ki halkın bunlarla beslenme seçeneği yoktu. Hali hazırda o ekmeklerin besleyicilik değeri oldukça düşüktü. Öte yandan CHP'nin kodamanları bu ekmekten yemedikleri için beyaz ekmek üreten birkaç yer vardı. Dönemin yöneticileri beyaz ekmekle ilgili olarak, halkın içerisinden bu ekmeği almak isteyenlere doktor raporu şartı koydu. Yani eczaneden ilaç alır gibi ekmek için de doktor raporu istendi. Tabi bu karar halka verilen göstermelik bir haktı. Halkın doktor raporuyla bu ekmeğe ulaşma şansı oldukça zayıftı. Kısacası bu rapor olayından CHP'liler istifade etti. Yüksek makamlardan doktorlara baskı yaparak raporları aldılar. Kısacası o dönemde halkın boğazından geçmesi gereken o beyaz ekmek devrin kodamanlarına gitti. Tabi bu rapor alma olayında şaibeler ortaya çıkınca rapor verme olayı hastane doktorlarından alınıp belediye doktorlarına verildi. Tabi alınan bu kararın ne kadar adaletli işlediği de tartışılır" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - İHA)

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Armağan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Armağan'dan 81 yıllık iddia: 'Rapor yoksa beyaz ekmek yok' - Son Dakika

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