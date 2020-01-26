Mustafa Armağan Konya'da Sultan Abdülhamit'i anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Armağan Konya'da Sultan Abdülhamit'i anlattı - Son Dakika

Mustafa Armağan Konya'da Sultan Abdülhamit'i anlattı

6 saat önce

"Tantavi Buluşmaları" kapsamında gazeteci-yazar Mustafa Armağan, "Abdülhamit'in Kurtlarla Dansı" adlı konferans verdi.

Mustafa Armağan Konya'da Sultan Abdülhamit'i anlattı, System.String[]

"Tantavi Buluşmaları" kapsamında gazeteci-yazar Mustafa Armağan, "Abdülhamit'in Kurtlarla Dansı" adlı konferans verdi.

Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Armağan, Sultan Abdülhamit'in hasta adam denilen Osmanlı Devleti'ni ve milleti ayağa kaldırmak için 33 yıl boyunca canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Armağan, Abdülhamit ile ilgili "Onun şahsiyetini, siyasi dehasını ve eşsiz politikalarını tüm Türkiye'ye anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Armağan, konferansın devamında şunları kaydetti:

"Demir yolları inşa etti, sağlık yatırımları gerçekleştirdi, eğitim alanında pek çok yatırım yaptı. Türkiye'nin önünü açacak hamleler yaptı. İslami fikri yeniden aşılamaya çalıştı. Bugüne damga vuran Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak gibi birçok şahsiyet onun döneminde ve onun eğitim sisteminden geçti. 1901 yılında 894 bin nüfuslu Konya'da rüştiye'de (ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu) okuyan çocukların sayısı yaklaşık 79 bindi. Nüfusun yüzde 10'u okula gidiyordu yani. Bu oran pek çok ülkenin oranından fazla. Onun ülkeye kazandırdığı birçok yatırım hala kullanılıyor. Konya'da Mevlana Müzesinde bile onun izlerini görürsünüz. Sanayi Mektebi onun döneminin eserlerindendir. Teknolojiyi yakından

takip edip onu ülkeye kazandırmanın mücadelesini verdi."

Konferansa, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Meram Belediyesi Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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