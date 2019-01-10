Mustafa Aslan; 'Bir' ve 'Tek' Olacağız

EGİAD30 Çalışma Grubu olarak EGİAD yönetimine talip olan Mustafa Aslan, dün İzmir Arena'da düzenlenen lansmandaaday yönetim kurulu üyelerini ve icra kurullarında görev alacak isimleri açıkladı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen tanıtım toplantısına mevcut başkan Aydın Buğra İlter, eski başkanlar Cüneyt Karagulle Temel şen seda kaya uğur barkan ve EGİAD üyeleri katıldı. EGİAD üyelerinin oldukça yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında konuşan Mustafa Aslan, "En büyük ve önemli hedefim; yıllardır beni geliştiren ve bana katkı sağlayan EGİAD'ımıza bana katkılarının tam bir karşılığı olmasa da, bir son görevi de ifa edip sonrasında bayrağı bizden daha da genç arkadaşlarımıza devretmektir" diye konuştu.

Ayağı yere basan projeler

Toplumun ve paydaşlarının, EGİAD'dan beklentisinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Aslan, şunları kaydetti; "Bu yüksek beklenti de son derece yerinde ve haklıdır. Yönetim kuruluna talip olan kişilerin ise, bu yükseklikte ve bu kalitede düşünsel dünyaları olmaları gerekir. Söylediğimiz her bir kelimenin altı doludur; projelerimizin ayakları bu nedenle yere çok sağlam bir şekilde basmaktadır. Çünkü bu projeler ortak akılla, beraber hareket ederek ve gerek üyelerimizin gerekse paydaşlarımızın katkıları ile hazırlanmıştır. Projelerimize geniş açıyla baktığınızda hepsinin bir makinenin dişlileri gibi birbiriyle uyumlu ve iç içe geçmiş olduğunu göreceksiniz."

EGİAD olarak muhteşem bir bileşime sahip olduklarının altını çizen Mustafa Aslan, "Kabullenmeyecek kadar genç, yetinmeyecek kadar sorgulayan, başarıya ulaşacak kadar da organizeyiz. Bu medeni, organize, güçlü ve köklü ortamı korumak ve bir adım daha ileriye taşımak için adayız. Sıfırdan bir bina inşa etmek değil; 30 yıldır el emeği ve göz nuruyla, iyi niyet ve gönüllülükle, dostluk ve sevgiyle dokunan bu yapıya; yalnızca 1 tuğla daha ekleyebilmek gibi dile kolay gelen, ama aslında çok iddialı bir taahhütle buradayız" şeklinde konuştu.

Aday yönetim kurulu açıklandı

12 Ocak Cumartesi gününü EGİAD'ın geleceğinin çizileceği gün olacağını vurgulayan Aslan, Ortak hayallerimiz için, umutlarımız, başarılarımız, kültürümüz, gelişimimiz için; EGİAD'ımıza ve değerlerine sahip çıkalım" dedi. Mustafa Aslan, konuşmasının sonunda aday yönetim kurulu listesini de açıkladı. Aday yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı;

Mustafa Aslan, Alp Avni Yelkenbiçer, Alper Koçak, Anıl Yüksel, Baran Kayhan, Başak Çayır Canatan, Cem Demirci, Deniz Kuçükkurt, Elif Koç, Emre Cemal Yılancıoğlu, Fatih Mehmet Sancak, Feyzi Kaya, Levent Kuşgöz, Mesut Özdamar, Muhlis Kaan Özhelvacı, Özveri Yandaş Okay, Pınar Güngör Özinan, Pınar Berberoğlu, Serhat Büyükhelvacıgil, Sezai Nüzhet Noyan, Süleyman Tutum ve Yücel Koç.