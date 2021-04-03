Ankaraspor-Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 4-2 mağlup eden Ankaraspor'un teknik direktörü Mehmet Ak, kalan 6 haftadaki maçların final havasında olduğunu ve kazanarak kümede kalmak istediklerini söyledi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Öncelikle galibiyetten dolayı oyuncularımı kutlamak istiyorum. Geçen hafta Boluspor maçında aslında galibiyeti çok isteyen saha içerisinde pozisyonları bulan bir takım görüntüsü vardı. Bu maçta aynı özveriyle oynadılar. Akhisarspor'un savunmada çok hata yaptıklarını biliyorduk, oyunu bunun üzerine kurmuştuk." diye konuştu.

İyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduklarını dile getiren Ak, "Golü de erken bulduk aslında beraberlik golü bizi biraz oyundan düşürdü ama soyunma odasına mutlu girdik." dedi.

İkinci yarı Akhisarspor'un daha fazla üzerlerine geleceklerini bildiklerini belirten Ak, "İkinci yarıda arkada daha fazla boş alan bulacağımızı düşünüyorduk, öyle de oldu. Dördüncü gol maçı kazandığımızın işaretini gösteren gol oldu. Mutluyuz, şöyle ki bu maçı kazanmakla önümüzdeki 6 maçı final havasında oynama umudu doğdu içimizde. Önümüzde Adanaspor maçı var, bu maçı ciddi anlamda kazanarak geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akhisarspor cephesi

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da "Biz kazanmak için 3 puan almak için gelmiştik. İyi de hazırlanmıştık. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum, 45+2'de gol yiyince oyunda bir düşüş oldu." dedi.

İkinci devre biraz toparlandıklarını ifade eden Göksu, "Gol kaçırıyoruz, gol yiyoruz. Gol pozisyonuna girdiğiniz zaman mutlaka değerlendireceksiniz, değerlendiremediğiniz zaman rakip pozisyona girdi, değerlendirdi ve onlar kazandı. Onları da tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, "Bundan sonra her maçı kazanmak mecburiyetindesiniz. İnşallah önümüzdeki bütün maçları kazanarak yukarıya doğru çıkmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.