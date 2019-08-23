Son Dakika Haberleri: Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor'da
Son Dakika Spor Haber

Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor'da

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Diyarbekirspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor'da, System.String[]

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Diyarbekirspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Aydoğdu'yu renklerine bağladı.


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızla sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Diyarbekirspor'da forma giyen Ankaralı orta saha Mustafa Aydoğdu ile anlaşmaya vardı.


Teknik Direktör Namık Altunsoy'un ve yönetimin isteği, doğrultusunda transfer edilen tecrübeli oyuncu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara start verdi. Kariyerinde 236 maça çıkan Aydoğdu, 70 gol kaydetti.


Diğer yandan transferle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sivas Belediyespor'umuz Diyarbekirspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Aydoğdu ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze hoş geldin der, başarılar dileriz." - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aydoğdu, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Josef de Souza, Arabistan'ı karıştırdı PUBG'de devrim gibi değişiklik! Helikopter geliyor Beşiktaş'tan eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için anlamlı hareket

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:08:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]