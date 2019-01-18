Son Dakika Haberleri: Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti

Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti

1 saat önce

- Mustafa Barış'ın Quaresma hayali gerçekleştiMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Beşiktaşlı Mustafa Barış Gökçe (12), hayranı olduğu Ricardo Quaresma ile tanıştı.

- Mustafa Barış'ın Quaresma hayali gerçekleşti

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Beşiktaşlı Mustafa Barış Gökçe (12), hayranı olduğu Ricardo Quaresma ile tanıştı.
Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci haftanın ilk haftasında deplasmanda konuk olacağı Akhisar maçı öncesi Manisa'da kampa giren Beşiktaş'ı, Salihli Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Erkan Esen ile birlikte ziyaret eden bedensel engelli Mustafa Barış Gökçe, fanatik hayranı olduğu Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile tanışma hayali gerçek oldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Quaresma, Mustafa Barış ile özel olarak ilgilenip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Salihli'de yaşayan özel genç Mustafa Barış Gökçe'nin Q7'ye hayranlığını bildiklerini ifade eden Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen, "Durumu Beşiktaş Kulübü'ne iletip, bu özel gencimizi Quaresma ile buluşturup, sürpriz yapmak istedik. Kulübümüz de bütün imkanları seferber edip, Mustafa Barış'ı, hayranı olduğu Quaresma ile buluşturduk. Mustafa Barış'ın mutluluğu bizleri daha da mutlu etti" dedi.
Kulübün, Mustafa Barış'a Beşiktaş forması hediye ettiğini belirten Esen, "Biz de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bölgemizin en önemli ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümünü ikram ederek, büyük Beşiktaş Ailesi'ne mensup olmaktan bir kez daha onur ve gurur duyduk" dedi.
Esen, emeği geçen tüm herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:58 Kaynak: İHA

Gökçe, Salihli, Ricardo Quaresma, Mustafa Barış, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İrem Derici Yeni Aşkı Ataberk Özdene ile Alyanslı Fotoğraf Paylaştı Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti

Beşiktaşlı Taraftarlardan Burak Yılmaz'a Tepki: Beşiktaş'ta Hırsız İstemiyoruz Sevilla, Islam Slimani'yi Kadrosuna Katmak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:26:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]