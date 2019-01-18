Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti

- Mustafa Barış'ın Quaresma hayali gerçekleştiMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Beşiktaşlı Mustafa Barış Gökçe (12), hayranı olduğu Ricardo Quaresma ile tanıştı.

- Mustafa Barış'ın Quaresma hayali gerçekleşti



MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Beşiktaşlı Mustafa Barış Gökçe (12), hayranı olduğu Ricardo Quaresma ile tanıştı.

Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci haftanın ilk haftasında deplasmanda konuk olacağı Akhisar maçı öncesi Manisa'da kampa giren Beşiktaş'ı, Salihli Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Erkan Esen ile birlikte ziyaret eden bedensel engelli Mustafa Barış Gökçe, fanatik hayranı olduğu Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile tanışma hayali gerçek oldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Quaresma, Mustafa Barış ile özel olarak ilgilenip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Salihli'de yaşayan özel genç Mustafa Barış Gökçe'nin Q7'ye hayranlığını bildiklerini ifade eden Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen, "Durumu Beşiktaş Kulübü'ne iletip, bu özel gencimizi Quaresma ile buluşturup, sürpriz yapmak istedik. Kulübümüz de bütün imkanları seferber edip, Mustafa Barış'ı, hayranı olduğu Quaresma ile buluşturduk. Mustafa Barış'ın mutluluğu bizleri daha da mutlu etti" dedi.

Kulübün, Mustafa Barış'a Beşiktaş forması hediye ettiğini belirten Esen, "Biz de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bölgemizin en önemli ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümünü ikram ederek, büyük Beşiktaş Ailesi'ne mensup olmaktan bir kez daha onur ve gurur duyduk" dedi.

Esen, emeği geçen tüm herkese teşekkür etti.

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Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti

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