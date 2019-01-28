Mustafa Bayram Hayatını Kaybetti
1 saat önce
20 ve 21. dönem Van milletvekili olarak görev yapan ve kanaat önderi olan Mustafa Bayram hayatını kaybetti.
20 ve 21. dönem Van milletvekili olarak görev yapan ve kanaat önderi olan Mustafa Bayram hayatını kaybetti.
Van'ın Başkale ilçesinde 1938 yılında dünyaya gelen ve iş adamlığı yapan Ertoşi aşiretine mensup Mustafa Bayram, bir süredir rahatsızlığından dolayı Ankara'da tedavi görüyordu. Mustafa Bayram, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. 20 ve 21. dönem Van milletvekili olarak da görev yapan Bayram'ın cenazesinin Van'da defnedileceği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:00 Kaynak: İHA
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