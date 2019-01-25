Mustafa Bıyık: "Yomra'yı Görenlerin Hayran Kalacağı Şehir Yapacağız"

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık seçim çalışmalarına devam ediyor.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık seçim çalışmalarına devam ediyor.



Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi'nde hemşehrilerini ziyaret eden Bıyık, "Yomra'mızı, görenlerin hayran kaldığı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bunun için kaynakta vardır, imkanda vardır. Ama başarmak için önce bunu istemek lazım" dedi.



Mahalle sakinleri ile yaptığı değerlendirmelerde Kaşüstü'nün çok ciddi sorunlar yaşadığını kaydeden Bıyık, Yomra'yı pırıl pırıl bir şehir haline getirmek hedefi ile yola çıktıklarını söyledi. Kaşüstü'nün çağın gerekliliği olan park, otopark, spor salonu, yeşil alan, gezi ve mesire yeri, yürüyüş yolu gibi alanların hiçbirine sahip olmadığını dile getiren Bıyık, "Bunların yanı sıra çok ciddi altyapı ve yol sorunları var. Sokak ve caddeler perişan halde. Bizim hedefimiz var. İlçemizin sokak ve caddelerini görenlerin hayran kalacağı hale getirmek istiyoruz. İlçemizi modern yaşam alanları ile donatılmış çağdaş bir şehir haline getirmek istiyoruz. Kaşüstü Mahallesi'nin sakinleri çamurlu sokaklarda yaşamak zorunda değildir. Kaşüstü'nün gençleri her türlü sosyal olanaktan mahrum olarak yaşamak zorunda değildir. Kaşüstü'nün çocukları parkta oynamadan büyütmek zorunda değildir" şeklinde konuştu.



Şehirlerin ciddi imkanlara sahip olduğunu belirten Bıyık, "Yomra gibi bir ilçeyi modern bir ilçe haline getirmek hiçte zor değil. Önce bunu istemek lazım. Yomra'yı planlayıp çalışmalara başlamak lazım. Biz istiyoruz. Yomra'mızı, görenlerin hayran kaldığı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bunun için kaynakta vardır, imkanda vardır. Hep birlikte çalışacağız ve Yomra'yı, insanların hevesle yaşamak isteyeceği şehir gibi bir ilçe haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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