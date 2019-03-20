Son Dakika Haberleri: Mustafa Bozbey'e Karacabey'li Vatandaşlarla Buluştu

Mustafa Bozbey'e Karacabey'li Vatandaşlarla Buluştu

28 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey'in Panayır Caddesi'nde davul ve zurnayla karşılandı.

Mustafa Bozbey'e Karacabey'li Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey'in Panayır Caddesi'nde davul ve zurnayla karşılandı. Mustafa Bozbey, vatandaşların ısrarını kırmayaracak, dans etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Karacabey'de gerçekleştirdiği ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Karacabey'de, Panayır Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde davul ve zurnalarla karşılanan Mustafa Bozbey, halkı selamladı, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Caddedeki kahvehanelere de uğrayan Bozbey, Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ve vatandaşlarla birlikte oynadı. Başkan Bozbey, Panayır Caddesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardında Millet İttifakı'nın Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ile birlikte kahvehanelerde vatandaşlarla buluşarak projelerini paylaştı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:32 Kaynak: DHA

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