Mustafa Bulut: "Hedefim Türkiye adına dünya şampiyonu olmak" - Son Dakika

Golfte kazandığı başarılarla Avrupa'da adını söz ettiren Mustafa Bulut, hedefinin Türkiye ile dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Almanya'da yaşayan ve katıldığı 22 golf turnuvasında 22 kez şampiyon olan Mustafa Bulut, kazandığı başarılarla Avrupa'da adını duyurdu. 1967 yılında Elazığ doğumlu olan Mustafa Bulut, Türkiye'de kısa bir süre yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Almanya'ya gitti ve Köln şehrinde oto galeri işiyle uğraştı. Burada gelen müşterileri ve arkadaş çevresinin golf oynamasına teşvik etmeleri sonucu golf oyununa merak saran başarılı golfçü, Almanya, Fransa ve Portekiz'de katıldığı golf turnuvalarında birinci oldu. Golfü ilk başta hobi olarak gördüğünü belirten Bulut, Bonn IGC Golf Kulübü'ne kayıt olduğu ve bu kulüpte 12 yıl amatör golfçü olarak yer aldı. Kendisi bununla da yetinmeyerek, 2014 yılında 4 ay süren 'Profesyonel Golf Oyuncusu' sertifikası için yazılı ve uygulamalı sınava girdi ve bu sınavdan da başarılı sonuç alınca, profesyonel golf oyuncuları listesine girdi. Mustafa Bulut'un başarılarını izleyen şirketler sponsorluk anlaşmaları yapmak için sıraya girdi.

"HOBİ OLARAK BAŞLADIĞIM GOLFTE BURALARA GELECEĞİMİ TAHMİN BİLE EDEMEZDİM"

Golfteki başarısını geçmişinde profesyonel oynadığı futbol ve siyah kuşağını aldığı taekwondoya borçlu olduğunu söyleyen başarılı sporcu, "Futbolda ayak hareketleri, taekwondoda da el ve ayak hareketleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Golfte de konsantrasyon çok önemli bir yere sahip. Futbol ve taekwondoda edindiğim tecrübeleri golfte başarıyla uyguladığıma inanıyorum. Bütün 18 golf çukurların başlarındaki ana vuruşlarında driver ile golf topunu 340 metreye kadar gönderebiliyorum. Bu spora yöneldiğim zaman başarılı olabilmek için elimden geleni yaptım ve başardım. Hobi olarak başladığım golfte bugün buralara geleceğimi tahmin bile edemezdim" diye konuştu.

"HEDEFİM TÜRKİYE ADINA DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Türk kökenli Almanya vatandaşı olan Mustafa Bulut, geldiği noktada artık dünya şampiyonluğunu hedeflediğini vurguladı. 2014 yılında profesyonel golf oyuncusu olan Bulut, "Umarım bu başarı serisi devam eder, maalesef şu anda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi bulunuyor. Turnuvalar yeniden başladığında hedefim Türk milleti adına sahaya çıkıp, ay-yıldızlı bayrağımızı orada dalgalandırıp, başarı elde etmek olacak. 2015 yılında Uluslararası Golf Club Bonn Kupası, Uluslararası Ay Kupası, Münih Uzun Sürücü Kupası, Frankfurt Golf Delikleri Kupası, Uluslararası Dortmund Charity, Rookie Kupası, 2019 yılında da Bosphorus'ta şampiyonluk yaşarken, Antalya grup birincisi ödülünü ve Golf Club Bonn yılın oyuncusu ödülünü kazandım. Bu sporda dünya çapında çok önemli golfçüler ve çok önemli turnuvalar bulunuyor. Bunlardan birisi olan Dubai'de düzenlenecek olan turnuva ve ben bu turnuvayı kazanmayı hayal ediyorum. Bütün hedefim bu turnuvayı kazanıp, kupayı ülkeme getirmek" şeklinde konuştu.

"DÜNYA GENELİNDE GOLF AKADEMİLERİ KURMAK İSTİYORUM"

Mustafa Bulut, golfte elde ettiği başarıları genç nesillere aktarmayı hedefliyor. İlk önceliğini Türkiye'de gerçekleştirmeyi isteyen Bulut, "Golf elit bir spor, Türkiye'de golf oynamak isteyen genç yetenekler var. Hem ben bu genç yeteneklere golf eğitimi vermek, hem de bu çocukların ülkemizi Avrupa'da temsil edip başarılar elde etmesini istiyorum. Bu konu ile ilgili ben ve ekibimin çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda ülkemize böyle bir yatırımın hayırlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA BULUT'UN HAYATI FİLM OLUYOR

Başarılı golfçü Mustafa Bulut'un hayatı film oluyor. Film, Bulut'un gençlik yıllarından Avrupa'da golf şampiyonu olmasına kadar süreci konu alıyor. Filmin senaryosunun yazıldığını belirten Mustafa Bulut, "Güzel bir hikaye izletmeyi hedefliyoruz. Filmin hem yapımcılığını, hem de filmin içinde yer almayı hedefliyorum. Film ile ilgili seyirciye sürprizlerimiz olaca. Bu konu ile ilgili ünlü isimlerle çalışmalara başladık, zamanı geldiğinde duyuracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)