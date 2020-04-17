Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri 3 bin maske üretti - Son Dakika

Selçuklu Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Konya'da görev yapan sağlık çalışanlarına ulaştırılması için 3 bin yüz koruyucu siperlikli maske üretti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üretilen maskelerin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erkan Yakışır ve Okul Müdürü Ali Menekşe tarafından, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'a teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Mehmet Koç, pandemi günlerinde sağlık çalışanlarına yapılan bu anlamlı destekten dolayı memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, siperlikli maskelerin kendilerine ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.