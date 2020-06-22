MUSTAFA ÇALIŞKAN, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE VEDALAŞTI - Son Dakika

MUSTAFA ÇALIŞKAN, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE VEDALAŞTI

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Mustafa Çalışkan, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki emniyet personeliyle vedalaştı.

MUSTAFA ÇALIŞKAN, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE VEDALAŞTI, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Mustafa Çalışkan, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki emniyet personeliyle vedalaştı.

İstanbul Emniyet Müdürü olarak göreve geldiği 2 Eylül 2015'ten bugüne kadar görevini sürdüren Çalışkan, yarın yeni atanan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a görevini teslim etmeden önce bugün Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda konuşma yaparak emniyet mensuplarıyla vedalaştı. Gerçekleştirilen veda programında İstanbul Emniyetinde görevli şube müdürleri, çeşitli şubelerin amirleri, polis memurları katıldı.

" İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİZİM MESLEĞİMİZİN ZİRVESİDİR "

İstanbul emniyetinde görevli polislerle vedalaşan Mustafa Çalışkan, konuşmasında şunları söyledi:

" İstanbul Emniyet Müdürlüğü bizim mesleğimizin zirvesidir. Bizler için hayal gibi bir yerdir. Allah hayalimizi yaşattı. Devletin hep 18 yaşında olduğunu, hep adaletli olduğunu, devletin hep güçlü olduğunu hissettirdik. Hiç kimse bize taraf tuttu, adaletsiz oldu diyemez. Yarın da yeni atanan emniyet müdürümüze mutlu bir şekilde sevinerek, gülerek teslim edeceğiz. Bu süreçte Cumhuriyet tarihinin belki yan yana getirdiğinizde en zor süreçlerinden biri, bu 5 yıldı. Vatandaşımızı hiç bir şekilde ayırt etmedik, yabancı dahil kimseyi ayırt etmedik. Herkesi bir insan olarak gördük ve o şekilde değer verdik ve bize verilen yetkileri o şekilde kullandık. Çok operasyonlar yaptık. Çok risk aldık. Anmadan geçemeyeceğimiz 71 şehidimiz oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Ülkenin bekasında, teşkilat başarısında bizlerin burada olmasında o 71 şehidimizin özel bir yeri var. Ben ölene kadar o 71 şehidimizle ilgili kendi ailemden bir parça gibi buna gazilerimiz de dahil, ilgilenmeye devam edeceğim. "

" 29 YIL HEP ÖN CEPHEDE OLDUM "

Çalışkan, 29 yıldır polis olduğunu belirterek " Kendimi tanıtırken hep 'saçından tırnağına polis' diye tanıtıyorum. Bu 29 yılda hep ön cephede oldum. Hiç saklanmadım, hiç geride durmadım, hep ön cephede olmaya çalıştım. Hep kıtada çalıştım. İlk defa meslek hayatım boyunca karargaha çağırıldım. Karargahta görevlendiriliyorum. Karargahlar kıtalar içindir. Kıtaların iyi çalışmaları için projeler üretirler, destek verirler. İnşallah buradaki anlayışı yeni gittiğimiz yerde de devam ettireceğiz. " dedi.

" SİZLER ÇOK DEĞERLİ BİR MESLEĞİ İCRA EDİYORSUNUZ "

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere yönelik 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki  bombalı saldırı ile ilgili de konuşan Çalışkan, "37 şehidi bir anda verdiğimiz Vodafone Arena'yı unutmak mümkün değil, yine Vezneciler ve diğer yerlerde arkadaşlarımızın kolunu bacağını yerlerden topladığımızı hatırlıyorum ama bunlar hep devletimiz, vatanımız, teşkilatımız için verilen emekler ve canlardı. Onları da hatırlatmadan geçemiyorum. Gözüm arkada kalmıyor, çünkü ciddi işler yapıldı. Yeni gelen müdürümüz çıtayı daha da yukarı çıkartacak. Daha da üst seviyede işler yapılacak. Sizler çok değerli bir mesleği icra ediyorsunuz hizmet ediyorsunuz. Hizmet kelimesini çok değerli buluyorum. Halkımıza, insanlara hizmet ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, Vatan Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUSTAFA ÇALIŞKAN, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE VEDALAŞTI - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak         
18:42
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti         
18:38
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı         
18:37
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor         
17:49
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi         
17:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 19:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUSTAFA ÇALIŞKAN, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE VEDALAŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei