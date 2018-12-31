Son Dakika Haberleri: Mustafa Çalışkan İstiklal Caddesinde Görevli Polislerin Yeni Yılını Kutladı

Mustafa Çalışkan İstiklal Caddesinde Görevli Polislerin Yeni Yılını Kutladı

2 saat önce

Mustafa Çalışkan İstiklal Caddesinde görevli polislerin yeni yılını kutladıİSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 2019'a dakikalar kala İstiklal Caddesini gezerek görevli polislerin yeni yılını kutladı.

Mustafa Çalışkan İstiklal Caddesinde görevli polislerin yeni yılını kutladı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 2019'a dakikalar kala İstiklal Caddesini gezerek görevli polislerin yeni yılını kutladı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yeni yıla sayılı dakikalar kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde gündüz saatlerinden bu yana görev yapan emniyet mensuplarına görev bölgelerinde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Taksim Meydanında incelemelerde bulunan Çalışkan, daha sonra ise İstiklal Caddesine yöneldi. Cadde boyunca yılbaşı eğlencelerinde olumsuz sonuçların oluşmaması için çalışan polislerin yanına giden Mustafa Çalışkan, fedakarlık örneği gösteren polis ekiplerini tebrik ederek, yeni yıllarını kutladı. Cadde üzerinde yürüyen Çalışkan, esnaflarla da sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:29 Kaynak: İHA

Taksim, İstanbul, Mustafa Çalışkan, Genel
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