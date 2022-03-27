Batman'da Mustafa Ceceli rüzgarı - Son Dakika

Batman'da Mustafa Ceceli rüzgarı

BATMAN - Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, pandemi nedeniyle ara verdiği konserlerine başladı. Ceceli, Batmanlılarla buluşurken, seyircilerin coşkulu alkışlarıyla konserinin tamamladı.

Mustafa Ceceli, kendi şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla pandemi nedeniyle ara verdiği konserlerine yeniden başladı. Bu akşam Batman'da seyircisiyle buluşan Ceceli, "Batmane Batman" ve "Oy Naze" isimli Kürtçe şarkıları da seslendirerek Batman'daki müziksever hayranlarından tam not aldı.

Sahne öncesi İhlas haber Ajansı muhabirine konuşan Ceceli Mart'ın ortasında İstanbul'da kar, kış, kıyamet olduğunu söyledi. Aynı zamanda Batman'da da ciddi bir hava muhalefeti olduğunu belirten Ceceli, "Bütün uçaklar iptal oldu. Normalde etkinliğimiz birkaç hafta önce olacaktı. Ama dedik ki, Batmanlılarla muhteşem bir atmosferde buluşalım. Belki 5-6 yıl oldu buraya gelmedim. Daha önce stadyumda konser vermiştim. Bu akşam da çok güzel şarkılar söyleyeceğiz. Bir aydır rekorlar kıran 'salıncakı', 'bedeli' söyleyeceğiz. Oynayacağız, eğleneceğiz, güzel sürprizlerim var. Batmane Batmane okuyacağım. Bu akşam onu çalıştım. Gençleri bekletmeden tam saatinde sahnede olacağız" dedi.

Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Mustafa Ceceli'yi izlemeye gelenler, coşkulu alkışlarla şarkılara eşlik etti. Sanatçı, konser sonunda uzun süre alkışlandı.