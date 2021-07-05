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Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest - Son Dakika

Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest

05.07.2021 12:09
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde down sendromlu Cansu Karamutlu'nun (26), hayranı olduğu şarkıcı Mustafa Ceceli ile buluşma hayali gerçek oldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde down sendromlu Cansu Karamutlu'nun (26), hayranı olduğu şarkıcı Mustafa Ceceli ile buluşma hayali gerçek oldu. İlçede vereceği konser öncesi Cansu ile bir araya gelen Ceceli, sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Türk pop müziği şarkıcısı Mustafa Ceceli, İskenderun'da pandemi sonrası düzenlenen festivalde sahneye çıkmak için dün ilçeye geldi. Konser öncesi down sendromlu hayranı Cansu Karamutlu'nun kendisini görme isteğini kırmayan Ceceli, genç kızla bir araya geldi. Uzun yıllardır Ceceli'nin hayranı olduğunu ve şarkılarını ezbere bildiğini belirten Karamutlu'nun şarkıcı ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Ceceli ile bir süre sohbet eden Karamutlu, daha sonra onunla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ceceli, genç kıza ilçeye bir daha geldiğinde birlikte şarkı söyleme sözü verdi.  Pandemi sürecinden sonra ilk defa bir konsere çıkacağını söyleyen Ceceli, daha sonra şarkılarıyla İskenderunluları coşturdu.


Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest

Mustafa Ceceli, İskenderun, Pandemi, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest - Son Dakika


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