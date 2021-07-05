Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi - Son Dakika

Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi

- İskenderun'da açık hava konserinde binlerce hayranı ile bir araya gelen Ceceli performansı ile göz doldurdu

HATAY - Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi

İskenderun'da açık hava konserinde binlerce hayranı ile bir araya gelen Ceceli performansı ile göz doldurdu

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli pandemi kısıtlamaları sonrası ilk konserini İskenderun 5 temmuz turizm kültür ve sanat festivali etkinlikleri kapsamında verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 temmuz turizm kültür ve sanat festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli yaklaşık iki saat kaldığı sahnede özellikle hareketli şarkıları ile İskenderunluları coşturdu. Pandemi kısıtlamalarının kalkması sonrası ilk konserini vermenin heyecanını yaşayan Ceceli binlerce İskenderunlu hayranı ile buluştuğu konserde performansı ile göz doldurdu. İskenderun belediyesi tarafından organize edilen ve Atatürk anıt meydanında düzenlenen konsere pandemi kısıtlamalarından bunalan binlerce vatandaş katıldı.