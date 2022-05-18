Mustafa Ceceli, Silvan'da konser verdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediyenin kültürel etkinlikleri kapsamında sahne alan Mustafa Ceceli, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi.
Silvan Şehir Stadında, "bahar şenlikleri" kapsamında düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Konsere gelenler Ceceli'nin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Konser sonunda Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Mustafa Ceceli'ye, tarihi Malabadi Köprüsü'nün resmedildiği tabloyu hediye etti.
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