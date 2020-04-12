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Mustafa Ceceli ve ailesinin karantina günlüğü
6 saat önce
Gündüzleri uzaktan eğitim alan Arın'ın derslerine yardımcı olan ünlü şarkıcı, akşamları ise stüdyosuna kapanıp yeni besteler üzerinde çalışıyor.
Gündüzleri uzaktan eğitim alan Arın'ın derslerine yardımcı olan ünlü şarkıcı, akşamları ise stüdyosuna kapanıp yeni besteler üzerinde çalışıyor.
Köpekleri Oreo ve Cosmos'u da ihmal etmeyen aile, onlarla sık sık bahçede oyunlar oynuyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:44
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