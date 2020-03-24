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Mustafa Çeçenoğlu'na Antalyaspor ve Gençlerbirliği talip!
6 saat önce
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcuya Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nin talip olduğu öğrenildi.
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcuya Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nin talip olduğu öğrenildi.
İki takım yetkilerinin Menenespor'un maçlarını izlediği ve Mustafa hakkında olumlu raporlar verdiği belirtildi.
TFF 1. Lig'de 26 müsabakaya çıkıp 2 bin 133 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu 4 kez fileleri sarstı. Geçen sezonun devre arasında Başkent Akademi FK'dan transfer edilen Mustafa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Menemenspor'un lige koronavirüs salgını yüzünden verilen arada antrenmanlara ne zaman yeniden başlayacağı belirsiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:54
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