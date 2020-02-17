Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik'in acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik'in acı günü - Son Dakika

Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik'in acı günü

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik'in dedesi hayatını kaybetti.

Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik'in acı günü, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik'in dedesi hayatını kaybetti.


İkbal Çelik'in dedesi Hilmi Kayhan 92 yaşında hayatını kaybetti. Kayhan'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. Kılınan namazın ardından Kayhan'ın cenazesi Asri Mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Mustafa Çelik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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