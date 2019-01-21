Son Dakika Haberleri: Mustafa Cenger, MHP'nin Çeşme Adayı Olarak Açıklandı

Mustafa Cenger, MHP'nin Çeşme Adayı Olarak Açıklandı

19 dakika önce

MHP Genel Merkezi, kesinleşen 200 belediye başkanı adayının isimlerini açıkladı.

Mustafa Cenger, MHP'nin Çeşme Adayı Olarak Açıklandı, System.String[]
MHP Genel Merkezi, kesinleşen 200 belediye başkanı adayının isimlerini açıkladı. Parti, İzmir'in Çeşme ilçesinde adaylıktan çekilen Sema Aydın'ın yerine, Mustafa Cenger'i aday gösterdi.

MHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan 200 belediye başkan adayını daha açıkladı. Cumhur İttifakı çatısı altında Çeşme'den aday gösterilen Sema Aydın'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yerine getirilen isim de netleşti. Buna göre Aydın'ın yerine Mustafa Cenger, aday gösterildi. Çeşme'de belediye meclis üyeliği yapan Gencer, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Çeşme Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. Aynı zamanda AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunan Cenger, Çeşme'de yat turizm işletmeciliği yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:02 Kaynak: DHA

Sema Aydın, Aydın, Çeşme, MHP, Politika
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