Son Dakika › Spor › Mustafa Cengiz: '20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak. - Son Dakika Spor
Mustafa Cengiz: "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak.
7 saat önce
Mustafa Cengiz: "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
Mustafa Cengiz: "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak. İnşallah o gün pazar günü olur" - İSTANBUL
Son Dakika Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi Fenerbahçe'den TSYD'ye tepki Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak