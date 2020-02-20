Mustafa Cengiz: "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak. - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: '20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak. - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak.

7 saat önce

Mustafa Cengiz: "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak.

Mustafa Cengiz:

Mustafa Cengiz: "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak. İnşallah o gün pazar günü olur" - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz
Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi Fenerbahçe'den TSYD'ye tepki Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:45:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Cengiz: "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]