Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti

15 dakika önce

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstüne sınırlama getirmesi sonrası Galatasaray'da 70 yaşındaki başkan Mustafa Cengiz, görevlerini geçici bir süre Yusuf Günay'a devretti.

Türkiye'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı her geçen gün yükselirken tehlike kapsamında alınan tedbirler de çoğaltıldı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırdı.

ACİL BİR DURUM OLDUĞUNDA TEMSİL YETKİSİNİ YERİNE GETİRECEK

65 yaş yasağından sonra 70 yaşındaki Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in görevlerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a devredeceği iddia edildi.

Günay, acil bir durum olduğunda Cengiz'in temsil yetkisini yerine getirecek.

(Fotomaç)

Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:35 

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