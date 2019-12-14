Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Cengiz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Cengiz; haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Mustafa Cengiz, haber kategorisinde Bülent Ersöz'e ait "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl imzası taşıyan "Bilim ve barış kıtası" fotoğrafını seçti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Mustafa Cengiz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:13 Kaynak: AA
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