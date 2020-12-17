Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, AA fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika

Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, AA fotoğraf oylamasına katıldı

17.12.2020 09:09

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Cengiz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Mustafa Cengiz, spor kategorisinde futbolcuları Omar Elabdellaoui'nin şık bir şekilde topa vurduğu anın yer aldığı Kate Green tarafından çekilen "Galatasaray Avrupa sahnesinde" adlı fotoğrafı seçti.

Haber kategorisinde oyunu Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafından yana kullanan Cengiz, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" isimli fotoğrafını oyladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, haber dalında verdiği oyun ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesinde yer alan sağlık çalışanlarıyla ilgili, "Bu süreçte bir sağlık ordumuzun varlığı ortaya çıktı. Kendi rahatsızlığımdan da biliyorum. Müthişler. ABD, 1-2 dalda ileri olabilir ama Türkiye'nın tıpta altyapısı dünya çapında." diye konuştu.

Üç kategoride fotoğrafları tek tek inceleyen Cengiz, sık sık beğenisini dile getirerek, "Müthiş fotoğraflar. Hepsine de oy vermek isterim. Çok çok güzel." ifadelerini kullandı.

Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, AA fotoğraf oylamasına katıldı
Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, AA fotoğraf oylamasına katıldı
Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, AA fotoğraf oylamasına katıldı
Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, AA fotoğraf oylamasına katıldı

Omar Elabdellaoui, Mustafa Cengiz, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, AA fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

'Pazara gidiyorum' deyip annesini eve kilitledi! Yaşlı kadının yardımına komşuları koştu BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil Husumetlisi olduğu şahsa önce arabayla çarptı sonra ateş açarak yaraladı Yılan istilası yüzünden evlerini terk etmişlerdi! Talihsiz aileye el birliğiyle yapılan yeni yuva yaptılar Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Bursaspor'un altyapıdan gelen genç yetenekleri Türk futbolunda çığır açmaya hazırlanıyor Bursaspor'un altyapıdan gelen genç yetenekleri Türk futbolunda çığır açmaya hazırlanıyor         
09:43
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu         
09:14
Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı         
09:01
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti         
07:25
Oto yıkamacı, izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı Oto yıkamacı, izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı         
01:10
Korkutan gelişme! ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastanelik oldu Korkutan gelişme! ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastanelik oldu         
23:49
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 10:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, AA fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei