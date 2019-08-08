Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "Adil, dürüst, hakça bir yarış içinde liglerimiz ve kupalarımız devam eder"
Son Dakika Spor Haber

Mustafa Cengiz: "Adil, dürüst, hakça bir yarış içinde liglerimiz ve kupalarımız devam eder"

37 dakika önce

Akhisarspor ile oynadıkları mücadele sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz:
Akhisarspor ile oynadıkları mücadele sonrası Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sıcağa ve rutubete rağmen güzel bir maç olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Akhisarspor'da görüldüğü gibi taş gibi bir takım. Onlara da alışkın oldukları lige geri dönüş diliyorum. Bütün takımlara sezon başlamadan başarılar diliyorum. Bütün rakiplerimize esenlikler diliyorum. Bugün kupayı kaldırdık çok mutluyuz. Adil, dürüst, hakça bir yarış içinde liglerimiz ve kupalarımız devam eder" diye konuştu.

Takım çok iyi olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Cengiz, "Tabiri caizse ilk defa bu sahada oynadık. Güzelde bir stat 22 bin kişilik. Türkiye stat konusunda Avrupa'yı yakalamış durumda. Futbolumuzda da sadece Galatasaray değil bütün takımlarımız ile Avrupa'yı yakalar geçeriz ve dünyanın en tepesine çıkarız ve en tepesinde de Galatasaray'ımız olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Taraftarın Falcao ısrarına ise Başkan Cengiz, "İnşallah KAP'ta açıklama olursa hep birlikte okuruz" dedi. - ANKARA
Galatasaray Spor Kulübü, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bomba Falcao açıklaması
(Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20. kupasını kazandı Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 02:04:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "Adil, dürüst, hakça bir yarış içinde liglerimiz ve kupalarımız devam eder"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]