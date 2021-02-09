Mustafa Cengiz: "Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar" -1- - Son Dakika

- Mustafa Cengiz: "Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"İyi ki duymadım, ciddi tepki verirdim"

"Er meydanına çıkıp, mağlup olmak da onurdur"

"Durdurup giremezsin diye bir şey olmadı"

"Fatih Terim hocamıza ve Galatasaray'a ağır küfür olduğunu duyduk"

"Üstümü kimse arayamaz"

"Şifre 1907 deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı"

"Kulüplere 'açıklanmasına izin verin dedim' hepsi beni seyretti"

"Rakibin ne kadar haysiyetli ve onurluysa sen o kadar haysiyetli ve onurlusun"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. İyi ki de duymamışım. Ciddi tepki verirdim. İnşallah açıklama yapar, küfür ettiğine inanmıyorum" dedi.

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenlendi. Törenin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşananları anlatan Cengiz, "Dün ben de şaşırdım. Neşet Ertaş'ın 'Yazımı kışa çevirmeye çalıştılar' sözü var. Er meydanına çıkıp, mağlup olmak da onurdur. Önemli olan oraya çıkmak. 21 yıldır o sahada mağlup olduk. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. VAR yokken hile yapıyordunuz demek istemiyorum. Bize yenildiği için algı değiştirmeye çalışmak yine bizi yüceltir. Bu bağlamda Fenerbahçe yönetiminin bu tavırlarını hoş karşılamıyorum. Hakem maça etki etti diyorlar. Golü verse 1-1 olacak. Penaltıyı vermediler, kırmızı kartı vermedi. Onları verseydi ne olacaktı? Mademki hakem sonuca etki etti, bizim lehimize 4 pozisyon var. Neticeye etki etmedi bence. Tam tersine olsaydı yer yerinden oynardı. Buna rağmen bozmadık. Bizim sahamızda bizi yenip gittiler tek bir olayımız yok. Voleybol maçında bizim sahamızda bizi yendiler. Sevgili başkanları alkışlıyor. Tek laf eden oldu mu? Stada hep beraber gittik. Durdurup giremezsin diye bir şey olmadı. Oradaki listeye bakalım dediler. Orada durma sebebim o. Tek tek 29 kişiyi bekledik. Herkes girdi. Sol tarafta çoluk çocuk bayraklarla maça giriyorlar. Bu ne ya dedim. Bir iki gün önce yazılar yazdık, 'Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacak' diye. Sözlü dedik, yazı yazdık. Valiliğe bilgi verdik. Ana baba günü stat. Kapıda yüzlerce insan bekliyor. 'Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı?' dedim. Covid'in kahramanları, başımızın tacı. Demogoji yapmıyorum. Bin kişi girsin ama eşit girsin. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a ağır küfür olduğunu duyduk. Bakanı aradım. O da şaşırdı. Mehmet Baykan beni aradı. '20 Fenerbahçe, 20 Galatasaray, 20 TFF için izin vermiştik' dedi. Eşit girmesi lazım. Biz 30 olmadık, 29 olduk. Üstümü kimse arayamaz. Ben devlete karşı geldiğimden değil, o görevli kim ki üstümü arayacak. Orada bizi beklettiler" diye konuştu.

"Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar"

Maçın bitiminden sonra olan olaylarla ilgili konuşan Cengiz, "Maç bitti. Allah'a şükürler olsun yendik. Alkışladım. Voleybolda kendi sahamızda yenildik, kendileri dakikalarca alkışladılar. Biz yenilgilerimizde dersler de çıkartırız. Gelmiş Ali Bey, şunu dediğini hatırlıyorum, 'Başkanım bu yapılan ayıp'. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Çok köklü bir ailesi var. Kendisi de iyi bir insan. Orada bambaşka bir hale büründü. Stat güvenlik amiri gibi herkese ayar verdi. Ben de kendi takımımı alkışladım. En son oyuncum girmeden çekilmedim. Herkes içeri girdi. Bizim arkadaşlar geçelim dedi. Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Ciddi tepki verirdim. İnşallah açıklama yapar, küfür ettiğine inanmıyorum. Abdurrahim Bey'e demiş. ya orada tek başına niye yapıyorsun sevgili Ali. Sen stat güvenlik amiri değilsin. Gerçek bu. Karşı takımı rencide etmem, ettirmem. Yanlış söylemlerin hiçbirine katılmıyorum" şeklinde konuştu.

Fatih Terim sözleşme konusu

Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Opsiyonu koyduran Fatih hoca. Hocam öyle düşünceli ki haziranda olmayabiliriz ki büyük ihtimal öyle gözüküyor. İbra ile ilgisi yok. Aman etmesinler. Beni ibra etmemek alnımda altın gibi taştır. İnsan olana. Ağzı şer olana cevap vermem. Bunu yapanlar belli. Galatasaray camiası bunu görmüyorsa onlara da yazıklar olsun. Bizi üzen için dostlarımızdır. Hiçbiri dost değil. Kimlerin gol yediğimizde nasıl mutlu olduklarını biliyorum. Fener galibiyetine bile üzüldüklerini biliyorum. Hocam ben geldiğim gün beni aradı. 'Başkanım dilediğin an bütün ekip olarak istifa atmaya hazırız' dedi. 'Hayır' dedim. 'Ben seninle beraber olacağım' dedim. Uzatma konusunda Hoca, '2+3 yapalım' dedi. 'Çünkü gelecek yönetim benimle çalışmak istemeyebilir' dedi. Hoca bu avansı verdi. Güzel bir davranış. Biz devam edersek ki zor gözüküyor, bizi ibra etmeyecekler. Divanda edilen lafları dinleyin. Divanda 20 kişi çıkıyor sizi eleştiriyorlar diyorlar. Benim yönetici arkadaşlarım üzülüyor benden ziyade. Nasıl kurgular, tiyatrolar var. Başkası adına utanıyoruz" diye cevap verdi.

"Kulüplere 'açıklanmasına izin verin dedim' hepsi beni seyretti"

Kulüpler Birliği'nde limitlere göre yapılan harcamaların açıklanmasını istediğini belirten Mustafa Cengiz, "Ben 500 harcama limitim var ama onun içinde 9.8 milyon TL harcayabileceğim var. TFF mahremiyet açısından açıklamayayız dedi. Kulüplere 'izin verin dedim' hepsi beni seyretti. O zaman ben açıkladım, 9.8. Siz de açıklayın dedim. Yanımda oturuyor Ali Bey, Ahmet Nur Çebi. Trabzon ben de artıdayım dedim. KAP'a açıklama yapmıyorsunuz. Açıklamaların da sağlıklı olduğuna inanmıyoruz. Bir futbolcuya yıllık 3 milyon Euro nasıl oluyor? Bu çifte sözleşme lafı epeydir ortada geziyor. Biz bunu görmedik. Bunu duyumsuyoruz. Bize bir tane çıkarsınlar. Beşiktaş kimi kastediyorsa söylesin. Görüyorum ve arttırıyorum. Niye bu sezon sadece. Bütün bir sezon açıklasın. Bir takım transferler nasıl olmuş. Herkes için taş üstünde taş bırakmayacaksın. Ahmet Çebi'ye başarılar diyorum. Kulüp başkanları değil, burayı İlhan Cavcav gibi Anadolu'dan bir takım gelsin, onların derdi daha büyük dedim bir başkan önerdim. O geri çekildi. Burayı profesyonel hale getirmemiz lazım. Yarın Çebi çok yorulacak. Profesyonel Kulüpler Birliği başkanı olsun. Bu yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

"Şifre 1907 deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun derbideki olaylarda en ufak dahili olmadığını vurgulayan Cengiz, "Benden öğrendi. Bakanın olduğu sırada küfür edilmedi. Sizin niyetiniz bozuksa, kötüyse hiç kimse sizi engelleyemez. Nihat Özdemir'e 'Çalışana verildi mi' diye sorduk. 'Hayır, öyle bir şey yok' dedi. Benim hissettiğim belli bir sayıda çalışan sözlü olarak izin verildi, yazılı olsa bilinirdi. 150 kişi olmuş 1500-2000 kişi. Her taraf doluydu. Rakibimizi çok eleştirmek istemiyorum. Bu kadar olmaz. Şifre 1907 deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı. Ben bir camianın başkanıyım. Konuştuklarıma dikkat etmek durumdayım. Yöneticilerinin yaptıkları hoş değil" dedi.

"Rakibin ne kadar haysiyetli ve onurluysa sen o kadar haysiyetli ve onurlusun"

Limitler konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istedikleri sonuçları almadıkları takdirde uluslararası anlamda bir girişimde bulunup, bulunmayacaklarının sorulması üzerine Cengiz, "Ben UEFA'ya gitmem. Biz bir tek kulübü şikayet etmedik. Daha önce hiçbir kulübe ceza verilmemesini istedik. Sadece Galatasaray kalkınırsa Türk futbolu ilerlemez. Bütün Türk futbolunun gelişmesi gerek. Sen rakibin kadar gücüsün. Rakibin ne kadar haysiyetli ve onurluysa sen o kadar haysiyetli ve onurlusun. Biz rakiplerimizi öyle görüyoruz" cevabını verdi.