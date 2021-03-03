Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu - Son Dakika

Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu

03.03.2021 23:19
Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Cengiz, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya istifa çağrısı yaptı.

Lig sonuncusu Ankaragücü'ne kaybedilen 3 puan sonrasında Galatasaray'da tepkiler çığ gibi büyüyor. Hakem kararlarına sert bir şekilde eleştiren Arda Turan, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından başkan Mustafa Cengiz de kulübün resmi kanalı olan GSTV'de açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Adalet duygusu şaşarsa iş bitmiştir" dedi ve MHK başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya çağırdı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Futbolcularımızın ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Teknik ekibimiz zaten. Beni üzen şu oluyor, ben olabilecek en ilgililerle konuştum. Bizim korkumuz VAR hakemleriydi. Yapılacak çifte standartlar ve kötü örnekler insanı korkutuyor."

"ANKARAGÜCÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUZ"

"Bunlar sanırım Mostafa'nın hazır ol vaziyetinde koşmasını istediler. Önce kafasını tutuyor, sonra ağzını tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi dudağını tutuyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunu bazı futbolcular için diyorum."

"BU PENALTI DEĞİL"

"Vücuttan top ele geçirse bu penaltı değil. Eğer faulden verilmişse tartışırız ama faul işareti yapmadı. Bu arada acı olan, VAR hiç devreye girmedi. Muhammed Mustafa da şaşırdı. Aynısı Diagne'de de oldu."

"ADALET DUYGUSU ŞAŞARSA O OLAY BİTMİŞTİR"

Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün temelidir derken memleketin, her şeyin temelidir. İnsanlar bunu mal mülk diye algılıyor sanırım. Hakemler için de konuşuyorum.

MHK ORADA DURMAMALI

MHK böyle devam ederse, Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı. Bu utanç meselesi.

Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu

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Son Dakika Spor Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu - Son Dakika Spor


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